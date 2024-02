Rio Negro busca recursos para as áreas sociais e políticas públicas para as mulheres

Na manhã da última sexta-feira (09), uma importante reunião ocorreu no gabinete do prefeito James Karson Valério com a presença da assessoria da deputada e secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte.

Rio Negro já possui uma rede de proteção social bastante articulada e conta com o apoio do Governo do Estado do Paraná para ampliar e fortalecer ainda mais a rede constituída.

Durante a reunião o município apresentou as importantes ações de prevenção, promoção e proteção social que vem sendo realizadas em prol das mulheres rio-negrenses, assim como as principais demandas por investimentos para o fortalecimento das políticas públicas, com destaque para a unidade de acolhimento para mulheres vítimas de violência “Casa Tambo”, sob gestão da Secretaria de Assistência Social, além das inovadoras parcerias para as ações de prevenção e promoção sob gestão do Departamento da Mulher.