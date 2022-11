Rio Negro celebra 152 anos com muitas conquistas

Neste dia 15 de novembro o município de Rio Negro celebra os seus 152 anos de emancipação política. A história nos mostra o quão trabalhador, fiel e perseverante é o povo rio-negrense. Ao longo dos anos o município se desenvolveu e hoje é exemplo em diversas áreas.

A atual gest√£o municipal mant√©m essa bela trajet√≥ria com grandes realiza√ß√Ķes. Aqui citamos alguns exemplos recentes. Acompanhe todas as a√ß√Ķes no portal: www.rionegro.pr.gov.br

EDUCAÇÃO ENTRE AS 25 MELHORES DO BRASIL

A educa√ß√£o de Rio Negro √© motivo de muito orgulho para a popula√ß√£o. Recentemente foram divulgados pelo Minist√©rio da Educa√ß√£o (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An√≠sio Teixeira (Inep) os resultados do √ćndice de Desenvolvimento da Educa√ß√£o Brasileira (Ideb), que √© um term√īmetro criado para medir a qualidade do ensino p√ļblico e privado no pa√≠s.

O município de Rio Negro, mantendo a tradição de sempre obter uma boa colocação no Ideb, referente ao ano de 2021 manteve a primeira colocação entre os 29 municípios da Região Metropolitana, incluindo a capital Curitiba.

Com a nota 7,1 conquistada, Rio Negro √© a 8¬™ melhor nota do Estado do Paran√°, que possui 399 munic√≠pios. Em √Ęmbito nacional ‚Äď com 5.568 munic√≠pios ‚Äď, Rio Negro ficou com a 23¬™ melhor nota.

Rio Negro tamb√©m ser√° o primeiro munic√≠pio da √Ārea Metropolitana Sul a oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para a educa√ß√£o infantil em tempo integral. Ofertar este importante atendimento desde os primeiros anos de vida dos estudantes √© uma grande conquista da atual gest√£o e mostra por que a educa√ß√£o de Rio Negro est√° entre as 25 melhores do Brasil.

O atendimento vem para promover e ampliar a participa√ß√£o dos estudantes p√ļblico-alvo da educa√ß√£o especial matriculados na educa√ß√£o infantil em todos os espa√ßos e atividades propostas no cotidiano escolar, de forma a complementar e/ou suplementar com vistas ao desenvolvimento da sua autonomia.

O tradicional evento Seminário de Educação de Rio Negro capacita os professores da rede municipal de ensino. O evento é referência na educação na região. Ao longo dos anos o Seminário de Educação já reuniu e capacitou milhares de profissionais da área da educação de diversos municípios.

Além disso, uma nova escola será construída no bairro Alto. O processo licitatório terá início no próximo dia 21. O terreno já teve a preparação iniciada para a construção. A nova escola terá atendimento da pré-escola até o fundamental I.

No √ļltimo m√™s foram iniciadas na rede municipal de ensino as aulas de karat√™. Trata-se de um projeto inovador que atender√°, inicialmente, aproximadamente 700 alunos. A Secretaria Municipal de Educa√ß√£o de Rio Negro, atrav√©s de processo licitat√≥rio, contratou uma empresa do pr√≥prio munic√≠pio para a realiza√ß√£o das aulas.

EXEMPLO NA SA√öDE

Rio Negro tamb√©m √© exemplo na sa√ļde, principalmente na vacina√ß√£o. A campanha contra a Poliomielite no munic√≠pio, por exemplo, teve excelentes resultados. De acordo com os dados do Sistema de Informa√ß√£o sobre Nascidos Vivos (SINASC), o munic√≠pio vacinou 100% do p√ļblico-alvo, que s√£o crian√ßas de at√© 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Al√©m da grande atitude dos pais que levaram os filhos aos postos de sa√ļde para receberem a vacina, o resultado tamb√©m se deve ao esfor√ßo das equipes de sa√ļde do munic√≠pio, que adotaram a estrat√©gia de ir at√© as resid√™ncias para realizar a vacina√ß√£o das crian√ßas. As equipes tamb√©m foram ‚Äď com a devida autoriza√ß√£o dos pais ‚Äď vacinar as crian√ßas diretamente nas escolas.

Neste m√™s a Prefeitura de Rio Negro lan√ßou o ‚ÄúPrograma Vacina + Rio Negro‚ÄĚ com o objetivo de aumentar a ades√£o vacinal em adultos, j√° que a baixa ades√£o tem aumentado nos √ļltimos anos no Brasil todo. Para isso ser√£o realizadas vacina√ß√Ķes extramuros na ind√ļstria e no com√©rcio de Rio Negro, focando no p√ļblico que n√£o consegue tomar a vacina na unidade de sa√ļde. Entre as vacinas que ser√£o disponibilizadas est√£o: Covid-19, Influenza, Hepatite B, Febre Amarela e T√©tano.

Na √ļltima sexta-feira a sa√ļde de Rio Negro ficou ainda mais fortalecida com a inaugura√ß√£o do novo Laborat√≥rio Municipal ‚ÄúJuaci Jonas Duarte‚ÄĚ, instalado no Complexo Municipal de Sa√ļde Oscar Koster. Ao todo foram investidos R$ 222.338,71 nesta segunda fase de adapta√ß√£o do Complexo Municipal de Sa√ļde, que j√° abrigava o Centro de Especialidades Enfermeiro Jos√© Krajewski e a Farm√°cia Municipal.

O novo laborat√≥rio possui equipamentos de √ļltima gera√ß√£o. O ambiente, que possui √°rea total de 204,41 m¬≤, tem sala de espera, recep√ß√£o, sala de coleta com quatro box, sala de recupera√ß√£o, banheiros, sala da coordena√ß√£o, copa, sala de preparo e laborat√≥rio de an√°lise.¬† A equipe do √© composta por seis colaboradores, sendo 02 bioqu√≠micos, 01 recepcionista, 02 t√©cnicos de enfermagem e 01 estagi√°ria. A equipe atender√° toda a popula√ß√£o rio-negrense, sempre dentro das normas preconizadas pelo Minist√©rio da Sa√ļde.

O atendimento fisioterap√™utico domiciliar tamb√©m √© um dos servi√ßos de qualidade oferecidos pela Secretaria Municipal de Sa√ļde de Rio Negro. O servi√ßo √© disponibilizado gratuitamente aos pacientes que apresentem qualquer impasse para realizar o seu tratamento em cl√≠nicas, sendo por motivos de locomo√ß√£o, tempo e condi√ß√Ķes f√≠sicas.

O Programa Medicamento em Casa, criado pela Prefeitura de Rio Negro e gerenciado pela Secretaria Municipal de Sa√ļde, estar√° dispon√≠vel nos quatro cantos do munic√≠pio. Objetiva promover a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso cont√≠nuo padronizados na Rela√ß√£o Municipal de Medicamentos Essenciais, a pacientes idosos, com mais de 60 anos de idade, portadores de necessidades especiais e/ou portadores de doen√ßas cr√īnicas, regularmente inscritos nos programas de assist√™ncia farmac√™utica, no √Ęmbito municipal.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assist√™ncia social de Rio Negro realiza diversas a√ß√Ķes todos os meses. Neste m√™s de celebra√ß√£o aos 152 anos de emancipa√ß√£o pol√≠tica do munic√≠pio, a Secretaria Municipal de Assist√™ncia Social realizou a abertura da Campanha de Enfrentamento da Viol√™ncia Contra Crian√ßas e Adolescentes ‚ÄúMe Proteja‚ÄĚ.

A a√ß√£o foi desenvolvida pela equipe do Centro de Refer√™ncia Especializado de Assist√™ncia Social (CREAS) e pelo Conselho Tutelar com o objetivo de sensibilizar a comunidade em rela√ß√£o √† responsabilidade compartilhada na prote√ß√£o integral e no enfrentamento √† viol√™ncia contra crian√ßas e adolescentes. Ao mesmo tempo, a a√ß√£o visa a propaga√ß√£o de informa√ß√Ķes acerca dos direitos das crian√ßas e adolescentes, tipos de viol√™ncias e os canais e servi√ßos dispon√≠veis para den√ļncia.

A 3¬™ Capacita√ß√£o da Rede de Prote√ß√£o Social do munic√≠pio de Rio Negro tamb√©m foi realizada neste m√™s no Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral. O evento reuniu mais de 50 profissionais de diversas √°reas de atua√ß√£o dentro da rede de prote√ß√£o social de Rio Negro e de outros munic√≠pios, como Campo do Tenente, Lapa e Mafra. A capacita√ß√£o teve a participa√ß√£o de palestrantes que trouxeram conhecimento e trocas de experi√™ncias para os presentes.

MEIO AMBIENTE

Rio Negro tem uma grande fauna e flora. O grande destaque √© o Parque Ecotur√≠stico Municipal S√£o Lu√≠s de Tolosa, mas as a√ß√Ķes de preserva√ß√£o ocorrem em todo o munic√≠pio, na cidade e no interior.

Na manhã deste sábado ocorreu mais uma soltura de alevinos no rio Negro realizada por voluntários. Foram soltos no rio Negro centenas de peixes Acará (Geophagus brasiliensis) com o objetivo de gerar a recomposição da fauna do rio.

Um mutirão de limpeza às margens do rio Negro também foi realizado recentemente. No evento, aproximadamente 150 mudas de árvores foram plantadas em locais previamente preparados pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro. Além disso, na ocasião, mais de 1.000 peixes Acará foram soltos no rio Negro.

O munic√≠pio de Rio Negro √© bonito por natureza, mas os canteiros de flores instalados nas vias municipais deixam a cidade cada vez mais colorida, cheirosa e formosa para todos os rio-negrenses e visitantes. Os canteiros s√£o preparados e mantidos com dedica√ß√£o pelo profissional Ildefonso de Andrade, popularmente conhecido como Toco. Ele trabalha h√° mais de dez anos na Prefeitura de Rio Negro e tem o apoio dos profissionais Diego Schelbauer e Maria Schelbauer, que trabalham no Viveiro Florestal Municipal, que prepara todas as mudas de flores com o objetivo de aperfei√ßoar o paisagismo em pra√ßas p√ļblicas, jardins e canteiros do munic√≠pio, al√©m do Parque Ecotur√≠stico Municipal S√£o Lu√≠s de Tolosa.

A prote√ß√£o animal deve ser estimulada desde a inf√Ęncia. Partindo deste princ√≠pio, a Prefeitura de Rio Negro realizou palestras educativas em escolas com o objetivo de conscientizar as crian√ßas e adolescentes sobre o abandono de animais e suas consequ√™ncias, zoonoses, os direitos dos animais e deveres do tutor (guarda e posse respons√°veis), entre outros assuntos importantes.

O foco é sensibilizar os alunos quanto à causa animal, visando despertar uma afetividade entre humanos e animais. A responsável por levar todo o conhecimento aos estudantes é a médica veterinária Patrícia Dequech da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro.

Em setembro foi realizada uma a√ß√£o conjunta envolvendo equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Negro, Obras e Posturas, Vigil√Ęncia Sanit√°ria e Comit√™ da Dengue. Os profissionais realizaram visitas t√©cnicas para intensificar a fiscaliza√ß√£o e conscientiza√ß√£o em propriedades dos bairros Esta√ß√£o Nova e Campo do Gado. O objetivo √© combater o descarte de lixo e entulhos em locais inadequados.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Rio Negro investe em capacitação constantemente. Através do Programa Capacita Rio Negro, diversos cursos gratuitos são ofertados à população em parceria com o Sesc, Senac, Sebrae, Senar, Sindicato Rural, entre outros parceiros.

A Prefeitura, atrav√©s da Secretaria Municipal de Ind√ļstria e Com√©rcio, tamb√©m investe constantemente na capacita√ß√£o produtiva e tecnol√≥gica das empresas com foco no fortalecimento da economia e do desenvolvimento do munic√≠pio.

Para auxiliar o setor industrial rionegrense, gerando novos neg√≥cios e ampliando a competitividade, foi aplicado o programa Brasil Mais ‚Äď Mentoria Lean em parceria com o Sistema Federa√ß√£o das Ind√ļstrias do Estado do Paran√° (Sistema Fiep), atrav√©s do Senai, que capacitou profissionais de todos os segmentos de pequenas, m√©dias e grandes empresas com consultorias especializadas, focadas em pr√°ticas e ferramentas que potencializam os resultados da produ√ß√£o, com base nas metodologias de manufatura enxuta, tamb√©m conhecida como lean manufacturing.

O munic√≠pio de Rio Negro tamb√©m desenvolve um programa de fomento ao empreendedorismo e crescimento da ind√ļstria e com√©rcio local. Buscando acompanhar e incentivar especialmente o desenvolvimento do setor da ind√ļstria, a Prefeitura criou o Incubat√≥rio Empresarial. No local, os empreendedores contam com um espa√ßo dispon√≠vel, assessoria do Sebrae e do Espa√ßo Empreender do munic√≠pio.

Os empreendedores rio-negrenses tamb√©m contam com um espa√ßo especializado para lhes atender: o Espa√ßo Empreender, inaugurado na Prefeitura de Rio Negro. O local disp√Ķe de servi√ßos, orienta√ß√Ķes e encaminhamentos para todos aqueles que est√£o criando seu neg√≥cio ou aqueles que j√° atuam nos mais variados segmentos.

As obras para instala√ß√£o do novo Loteamento Industrial de Rio Negro j√° est√£o em desenvolvimento. A √°rea de cerca de 40 mil m¬≤, abrigar√° inicialmente at√© 12 ind√ļstrias, em lotes de dois mil metros quadrados cada. At√© o momento j√° foram realizadas as a√ß√Ķes de terraplanagem, topografia e licenciamento ambiental.

Com um crescimento cada vez maior dos food trucks, o munic√≠pio de Rio Negro trabalha na implementa√ß√£o de uma legisla√ß√£o espec√≠fica para atividade. A norma regulamenta as condi√ß√Ķes para emiss√£o do termo de permiss√£o de uso e algumas disposi√ß√Ķes em rela√ß√£o √† forma com que os food trucks podem ou devem trabalhar.

Desde o in√≠cio de 2022 o munic√≠pio iniciou a constru√ß√£o da legisla√ß√£o (Lei Municipal n¬ļ 3.216), com normas similares j√° obedecidas por com√©rcios de alimentos e tamb√©m ambulantes, e ao mesmo tempo, determinando regras espec√≠ficas para o segmento, que inexistiam at√© ent√£o. O objetivo √© regulamentar a atividade e incentivar os empreendedores para que possam exercer sua atividade de forma l√≠cita e segura, al√©m de proporcionar ao consumidor mais qualidade nos produtos e servi√ßos.

Diversos produtores rurais do Distrito de Lageado dos Vieiras e da regi√£o foram capacitados na sobre a emiss√£o de nota fiscal eletr√īnica (NF-e). A capacita√ß√£o foi promovida pela Prefeitura de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e em parceria com o Sindicato Rural e Servi√ßo Nacional de Aprendizagem Rural do Paran√° (Senar-PR).

SEGURANÇA

A seguran√ßa das crian√ßas e de toda a comunidade escolar √© prioridade para a atual gest√£o da Prefeitura de Rio Negro. Todas as escolas e centros infantis foram equipados com c√Ęmeras de videomonitoramento e contam com o servi√ßo de vigil√Ęncia do programa Patrulha Patrimonial, que foi criado pela Prefeitura.

A nova Central de Videomonitoramento do Munic√≠pio de Rio Negro foi inaugurada no √ļltimo m√™s de setembro no bairro Volta Grande. A Prefeitura est√° aliando a tecnologia com a seguran√ßa e prote√ß√£o. O munic√≠pio, perante o Conv√™nio n¬ļ 0223/2017 firmado com o Estado do Paran√°, atrav√©s da Pol√≠cia Militar para a implementa√ß√£o do sistema de videomonitoramento, estruturou suas a√ß√Ķes, investiu em equipamentos, softwares e c√Ęmeras ao longo dos anos em seus pr√©dios p√ļblicos, aumentou sua capacidade de Internet, realocou servidores e com or√ßamento pr√≥prio e doa√ß√Ķes conseguiu a estrutura atual para a nova central de videomonitoramento.

Atualmente s√£o aproximadamente 400 c√Ęmeras instaladas em locais estrat√©gicos do munic√≠pio e espelhadas em um espa√ßo centralizado. Elas est√£o instaladas em ruas, avenidas, pra√ßas, escolas e centros infantis, postos de sa√ļde, gin√°sios de esportes, cemit√©rio municipal, entre outros espa√ßos p√ļblicos. Al√©m da √°rea urbana, tamb√©m h√° c√Ęmeras no interior de Rio Negro, como no Lageado dos Vieiras, Len√ßol, Cunhup√£, Roseira e Fazendinha.

Al√©m da central de videomonitoramento, a Seguran√ßa Patrimonial do Munic√≠pio de Rio Negro tamb√©m possui o programa Patrulha Patrimonial, que visa o aperfei√ßoamento do servi√ßo p√ļblico na fiscaliza√ß√£o dos bens p√ļblicos municipais, pois n√£o tem poder de pol√≠cia. Ou seja, √© uma ferramenta de aux√≠lio para a seguran√ßa p√ļblica.

Tem como objetivo assegurar solu√ß√Ķes em servi√ßos de seguran√ßa do patrim√īnio p√ļblico em parceria com a Pol√≠cia Militar, Pol√≠cia Civil e o Conselho de Seguran√ßa (CONSEG). Os servi√ßos s√£o prestados 24 horas por dia. As equipes atendem escolas, pra√ßas, postos de sa√ļde e demais pr√©dios p√ļblicos. Tamb√©m auxiliam na sinaliza√ß√£o e orienta√ß√£o no tr√Ęnsito, apoio em eventos municipais, entre outras a√ß√Ķes.

Trabalhando em simultaneidade com a central de videomonitoramento, o programa Patrulha Patrimonial tamb√©m √© uma a√ß√£o de car√°ter preventiva, principalmente relacionadas a furtos e atos de vandalismo aos bens pertencentes ao munic√≠pio de Rio Negro. O programa tamb√©m atua como um vigilante para aux√≠lio da Pol√≠cia Militar nas atitudes suspeitas. Caso visualize e/ou se depare com a√ß√Ķes suspeitas, os vigilantes comunicam a Pol√≠cia Militar atrav√©s dos canais oficiais.

INOVAÇÃO

Gra√ßas √† evolu√ß√£o da Internet, n√£o √© mais preciso sair de casa para solicitar e acessar diversos servi√ßos p√ļblicos. O Decreto Municipal n¬ļ 77/2022 de Rio Negro regulamenta a utiliza√ß√£o do processo administrativo no formato digital. Entre os objetivos est√° a desburocratiza√ß√£o, a moderniza√ß√£o, o fortalecimento e a simplifica√ß√£o da rela√ß√£o do poder p√ļblico com a sociedade, mediante servi√ßos digitais, acess√≠veis inclusive por dispositivos m√≥veis.

Os cidad√£os, as pessoas jur√≠dicas e outros entes p√ļblicos agora podem demandar e acessar servi√ßos p√ļblicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicita√ß√£o presencial (que continua dispon√≠vel normalmente).

Todos os serviços estão disponíveis no link: https://rionegro.atende.net/subportal/rio-negro-digital

OBRAS

A Prefeitura de Rio Negro est√° realizando importantes obras no interior. Entre as a√ß√Ķes est√° o alargamento de estradas, que gera uma melhor mobilidade para quem utiliza as vias. H√° tamb√©m o constante trabalho de limpeza e empedramento das estradas com o objetivo de aprimorar a trafegabilidade de ve√≠culos, escoamento da produ√ß√£o e o transporte escolar, a Prefeitura de Rio Negro. Todos os trabalhos s√£o realizados pela competente equipe da Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro.

Na √ļltima semana os trabalhos foram realizados na Campina dos Andrades e no bairro Semin√°rio. Os trabalhos acontecem gra√ßas ao empenho da gest√£o municipal atual em proporcionar boas condi√ß√Ķes √†s vias, garantindo melhor mobilidade dos rio-negrenses que moram e trabalham na zona rural, al√©m de conservar as estradas.

A Prefeitura de Rio Negro também está realizando a pavimentação em bloco sextavado na estrada Darci Braz de Oliveira, no Distrito da Fazendinha. A primeira fase da obra já foi concluída. A nova etapa iniciou recentemente.

Na cidade, diversas ruas foram asfaltadas neste ano. Al√©m disso, a Prefeitura de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Obras, Servi√ßos Urbanos e Habita√ß√£o, realiza constantemente a manuten√ß√£o de vias p√ļblicas do Centro e de bairros. H√° o aperfei√ßoamento das sinaliza√ß√Ķes horizontais e das faixas de pedestres visando a seguran√ßa dos mun√≠cipes. Manuten√ß√Ķes como estas s√£o constantes e geram melhorias na mobilidade urbana.

Recentemente a Prefeitura de Rio Negro instalou novos parques infantis em pra√ßas p√ļblicas. Diversas crian√ßas dos bairros Bom Jesus, Alto, Semin√°rio e Vila Militar agora possuem muito mais divers√£o com esta op√ß√£o de lazer. Em 2022 a Prefeitura de Rio Negro j√° alcan√ßou a meta estabelecida de instalar dez parques infantis por ano. Al√©m das pra√ßas dos bairros, tamb√©m foram instalados parques infantis em centros de educa√ß√£o infantil do munic√≠pio.

A manhã do dia 7 de outubro teve um momento histórico para o município de Rio Negro. Às 8h30 foi realizada a abertura do novo trecho da Rua Dr. Vicente Machado no Centro da cidade. O Calçadão Albany Bussmann agora possui uma pista de rolamento para o tráfego de veículos, calçadas amplas para os pedestres com acessibilidade e sem estacionamento.

A obra mant√©m parte da estrutura e toda a import√Ęncia do Cal√ßad√£o Albany Bussmann, cuja homenagem √© para uma das grandes mulheres do munic√≠pio de Rio Negro. A Prefeitura atua para a renova√ß√£o do Centro Hist√≥rico, respeitando suas caracter√≠sticas e atendendo as demandas e necessidades da popula√ß√£o. Al√©m da grande e importante mobilidade urbana gerada, a obra tamb√©m valorizar√° os im√≥veis e o com√©rcio da regi√£o. O projeto foi definido atrav√©s de pesquisa com os comerciantes e moradores pr√≥ximos ao local.

NOVO PARQUE DE EVENTOS

Para comemorar o aniversário de Rio Negro, uma grande estrutura foi montada no novo parque de eventos do município. A 18ª Festa da Colonização está sendo realizada no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande.

A grande estreia do local ocorreu no √ļltimo dia 11 de novembro com o in√≠cio da festa. O parque est√° sendo constru√≠do em etapas. √Č um espa√ßo destinado para a realiza√ß√£o de diversos tipos de eventos que atraem turistas e movimentam, consequentemente, a economia local.

A estrutura atual possui um pavilh√£o de 1.000 m¬≤ em estrutura pr√©-moldada, telhas termo ac√ļsticas, piso em concreto armado e platibandas met√°licas. H√° tamb√©m √°rea com banheiros em estilo germ√Ęnico, com acessibilidade e dep√≥sito de materiais, sala administrativa com banheiro e espa√ßo para os profissionais de seguran√ßa. O p√°tio em paver tem 3.300 m¬≤ e um moderno sistema de ilumina√ß√£o. Um amplo estacionamento foi criado no terreno que possui aproximadamente 110 mil m¬≤.

ESPORTE

A Prefeitura de Rio Negro promove constantemente o esporte no município. A 30ª edição dos Jogos da Juventude, por exemplo, teve início em setembro. O evento é organizado e executado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Neste ano o evento tem também a participação de municípios da região, mostrando o sucesso dos jogos que tem como modalidades o atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa e voleibol.

Pela primeira vez na hist√≥ria o munic√≠pio de Rio Negro teve uma partida de basquetebol em cadeira de rodas. O evento foi realizado no Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller, que possui a acessibilidade dentro dos padr√Ķes estabelecidos pela Associa√ß√£o Brasileira de Normas T√©cnicas (ABNT).

O jogo teve a participação especial do Coritiba Monsters Basketball, que gentilmente atendeu ao convite feito pelo município de Rio Negro e deu um show de esporte na quadra. Atletas de Rio Negro participaram junto.

A fase regional do Bom de Bola foi realizada em Rio Negro neste ano. Os jogos foram realizados no Estádio Municipal Ervino Metzger, Associação Atlética Souza Cruz e Associação de Moradores e Amigos Três Bairros. Além da valorização do esporte no município, o evento deixou Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local.

O Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller foi palco para os jogos da Copa Cidade Rio Negro de Futsal, que neste ano teve participa√ß√£o de 32 equipes, totalizando 424 atletas.

Para o esporte e lazer a Prefeitura est√° investindo na constru√ß√£o de uma nova academia de gin√°stica p√ļblica, nova arquibancada e melhorias no Est√°dio Municipal Ervino Metzger. As obras da Prefeitura de Rio Negro para a nova academia de gin√°stica p√ļblica localizada ao lado do Gin√°sio de Esportes Jos√© M√ľller (popular Gin√°sio XV de Novembro) j√° est√£o em andamento e em ritmo acelerado. O espa√ßo ter√° 377,25m¬≤ e contar√° com aparelhos de gin√°stica, dan√ßa, muscula√ß√£o e sala para a sede administrativa do esporte, al√©m de banheiros e vesti√°rios.

A academia será acessível gratuitamente para atletas da secretaria de esportes que fazem o treinamento no ginásio, para alunos da educação especial e para a população atendida pelos programas da secretaria de assistência social do município.

Atualmente a Prefeitura de Rio Negro desenvolve in√ļmeras a√ß√Ķes voltadas para faixas et√°rias entre 04 e 95 anos na cidade e no interior. S√£o grupos de idosos, equipes de treinamento, grupos de gin√°stica e competi√ß√Ķes das mais variadas modalidades.

O atendimento na academia ser√° realizado de forma organizada com profissionais qualificados e equipamentos de √ļltima gera√ß√£o. Al√©m disso, atender√° em hor√°rios flex√≠veis, favor√°veis tamb√©m √† popula√ß√£o que realiza suas atividades profissionais durante o dia, oportunizando a todos uma melhoria na sua qualidade de vida.

CULTURA E TURISMO

S√£o v√°rias a√ß√Ķes culturais e tur√≠sticas durante todo o ano. O dia 4 de agosto de 2022 entrou para a hist√≥ria da cultura em Rio Negro. Durante o evento Carreta Cultural e Feira das Arauc√°rias, realizado na Rua Jornalista Vitor Hugo Grossl Gon√ßalves, em frente ao Parque das Arauc√°rias, o primeiro Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi oficialmente criado com a entrega do Decreto Municipal n¬ļ 94/2022.

Em outubro, o Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral foi palco para a 1¬™ Mostra Teatral de Rio Negro. Na programa√ß√£o teve a estreia da nova pe√ßa do Grupo Municipal de Teatro e a estreia do grupo infantil de teatro.

O IV F√≥rum Metropolitano de Turismo foi realizado em Rio Negro neste ano. Esta edi√ß√£o teve como tema: ‚ÄúO turismo como agente transformador econ√īmico‚Äú.

Rio Negro teve uma nova caminhada na natureza no dia 6 de novembro. O Circuito dos Sítios no Retiro Bonito teve um percurso de 12 km.

O Museu Hist√≥rico Professora Maria Jos√© Fran√ßa Foohs recebeu a 16¬™ Primavera de Museus em Rio Negro. O tema para 2022 √© ‚ÄúIndepend√™ncia e museus, outros 200, outras hist√≥rias‚ÄĚ.

A tradicional Festa da Coloniza√ß√£o de Rio Negro iniciou na sexta-feira em celebra√ß√£o aos 152 anos de emancipa√ß√£o pol√≠tica do munic√≠pio. Neste ano a festa ‚Äď que est√° na sua 18¬™ edi√ß√£o ‚Äď ser√° realizada do dia 11 a 15 de novembro com diversas atra√ß√Ķes no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes.

CONTAS EM DIA

A Prefeitura de Rio Negro pagou na √ļltima sexta-feira a segunda parcela do d√©cimo terceiro sal√°rio aos servidores p√ļblicos municipais. Foram injetados R$ 1.418.072,68 na economia local. Em junho, quando foi pago a primeira parcela, foram injetados R$ 1.456.561,81.

A Secretaria Municipal da Fazenda atua constantemente a favor do mun√≠cipe. Levar os servi√ßos tribut√°rios da Prefeitura de Rio Negro √† popula√ß√£o e aproximar o Poder P√ļblico municipal das comunidades √© o objetivo da a√ß√£o ‚ÄúSecretaria da Fazenda Itinerante‚ÄĚ realizada pela referida secretaria.

Diversos servi√ßos foram oferecidos de forma f√°cil e r√°pido, entre eles: REFIS, renegocia√ß√£o de d√©bitos fiscais com o munic√≠pio, abertura de processo digital, IPTU, atualiza√ß√£o cadastral e informa√ß√Ķes e orienta√ß√Ķes diversas.

Com o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) cidadãos e empresas podem renegociar as dívidas com o município obtendo descontos que podem chegar a 100% nas multas e juros. Além disso, podem parcelar as pendências em até 72 vezes. Os descontos variam de acordo com a origem do débito e a forma de pagamento. Pendências como a taxa de asfalto, IPTU, ISS, Simples Nacional e Alvará podem ser quitadas com esta grande oportunidade.

Utilizar o Refis √© uma forma de ficar em dia com as contas e colaborar para o desenvolvimento de Rio Negro. O IPTU, por exemplo, quando pago em dia garante um investimento direto na melhoria da infraestrutura do munic√≠pio com a gera√ß√£o de novas obras e pavimenta√ß√Ķes, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a popula√ß√£o.