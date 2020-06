Rio Negro conta com castramóvel

Através de uma emenda parlamentar, a Prefeitura de Rio Negro adquiriu no último mês um veículo ‘castramóvel’ que realizará procedimentos de castração de animais – cães e gatos – de famílias de baixa renda.

Os procedimentos serão feitos de forma gratuita com o objetivo de controlar a população destes animais no município e o abandono, além contribuir com a saúde pública com a redução de casos de zoonoses.

Seguindo as orientações do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) o município vai adquirir os instrumentos e equipamentos necessários para realizar as cirurgias. E também fará a contratação de um médico veterinário e auxiliares.

O ‘castramóvel’ possui três salas de atendimento, sendo uma para o preparo dos animais, outra a sala cirúrgica e uma de recuperação pós-cirúrgica.

A Vigilância Sanitária aponta que cada fêmea de cachorro entra no cio pelo menos duas vezes no ano e cria em média cinco filhotes, o que contribui para o aumento da população destes animais que por muitas vezes são abandonados nas ruas. Com a castração, a Vigilância Sanitária, espera controlar o número de cães e gatos.

O veículo vai percorrer dos bairros da cidade realizando os procedimentos em cães e gatos das famílias de baixa renda. A divulgação será feita pelas agentes da saúde.

A ONG protetora de animais, Abrigo São Francisco de Assis, realiza alguns procedimentos de castração que são feitos pelo veterinário voluntário da entidade, o que já mostrou ser positivo no controle da população de cães de rua no município.

Para a entidade a aquisição do ‘castramóvel’ pelo município será um apoio importante no trabalho da ONG. Segundo eles a realização de um sonho que irá somar nas campanhas realizadas pelo Abrigo.