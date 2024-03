Rio Negro contra a Dengue: ações são realizadas nas unidades escolares

A educação de Rio Negro está realizando diversas atividades para que os alunos aprendam desde cedo sobre a importância da prevenção à Dengue.

As atividades de conscientização dentro das unidades escolares fazem parte do plano de ação que o município está colocando em prática para o enfrentamento da Dengue. Embora a situação esteja tranquila atualmente, as medidas de prevenção estão sendo reforçadas, já que o número de casos vem aumentando consideravelmente em todas as regiões do Brasil.

É preciso que os cidadãos se mantenham em alerta e realizem todas as medidas de prevenção para evitar que a Dengue se propague em Rio Negro, por isso o plano de ação estabelecido visa promover um maior engajamento da população no combate ao Aedes aegypti.