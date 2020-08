Rio Negro contratará agentes de saúde em caráter de emergência

A Prefeitura de Rio Negro lançou edital de processo seletivo, visando a contratação emergencial temporária de novos agentes comunitários de saúde que atuarão diretamente na Secretaria de Saúde e terão carga horária de 40 horas semanais e serão chamados conforme as inscrições homologadas no edital nº 008 de 19/02/2020.

Clique aqui e confira o edital na íntegra

Os candidatos deverão comparecer no local da prova escrita (redação), que será na Escola municipal Celso Catalan no bairro Campo do Gado no próximo dia 05/09/20, as 13h, onde neste horário, serão aberto dos portões e o início da prova será às 14h, porém, a comissão alerta que os candidatos deverão comparecer no local com 30 minutos de antecedência, munidos de documento original com foto e caneta azul de material transparente.

A prova será realizada sob forma de redação e terá caráter eliminatório e classificatório, onde candidato deverá obter nota igual ou superior a 6 pontos para não ser eliminado. O resultado do exame será divulgado no dia 10 de setembro.