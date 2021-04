Rio Negro deverá ter um plano de arborização urbana

Na última semana durante a sessão ordinária os vereadores rio-negrenses aprovaram dois requerimentos solicitando atenção do executivo municipal para questões ambientais em Rio Negro, em especial a sua arborização.

O primeiro requerimento trata da necessidade da Secretaria de Meio Ambiente elaborar um plano de arborização urbana e de um projeto de lei para a sua regulamentação, atendendo desta forma uma determinação do Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos de Arborização Urbana no Estado do Paraná, formado por diversas entidades como Ministério Público do Paraná, Emater, IAP, Crea, Universidades Federal do Paraná, Universidade Tecnológica do Paraná, entre outras.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na justificativa os vereadores destacam que: “A arborização urbana exerce inúmeras funções ambientais e socioambientais, dentre elas a manutenção e ampliação das Áreas Verdes Urbanas, a proteção de diversas espécies da fauna e flora, possibilitando a melhor qualidade de vida das presentes e futuras gerações de populações das cidades.”

Segundo os vereadores o plano de Arborização Urbana será um documento oficial que legitimará e descreverá as ações referentes à gestão, implantação, plantio, manutenção e monitoramento das árvores.

“As ações de um plano de arborização podem servir tanto para intervir na arborização já existente, como para atuar em áreas que ainda não possuem arborização. Trata-se, além de uma obrigação legal, de um instrumento eficiente de gestão municipal cuja aplicação resulta invariavelmente na melhoria da qualidade de vida por meio da aplicação responsável dos recursos públicos disponíveis”, apontam o vereadores.

Já o segundo requerimento aprovado solicita que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desenvolva um projeto de arborização da cidade com árvores frutíferas, principalmente e praças e escolas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na justificativa do requerimento os vereadores trazem como exemplo a cidade de Berlim, capital da Alemanha, com mais de 3 milhões de habitantes, onde a colheita é incentivada pelas autoridades e, Belo Horizonte onde existe várias espécies de árvores frutíferas estão espelhadas pela cidade.