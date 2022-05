Rio Negro disponibiliza 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos

Compartilhar no Facebook

Vacinação deve ser agendada na Unidade de Saúde

Já está disponível em Rio Negro, para o público acima de 70 anos, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante poderá ser aplicado nos idosos nesta faixa etária que tomaram a última dose da vacina até o dia 30 de dezembro de 2021. A vacinação deve ser agendada na Unidade de Saúde mais próxima. É necessário levar a carteira de vacinação e o cartão SUS.

Segundo o Ministério da Saúde, o reforço é necessário porque, em idosos, o tempo de proteção é menor devido ao envelhecimento do sistema imunológico. A 4ª dose já estava disponível no município para idosos acima de 80 anos e imunossuprimidos acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da aplicação da terceira dose.