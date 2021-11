Rio Negro é destaque Nacional com projeto assistencial

Projeto Conduz é destaque no Brasil recebendo financiamento de mais de R$ 100.000,00

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na tarde desta terça-feira (09), aconteceu a assinatura do Termo de Cooperação e Parceria junto ao Programa Amigo de Valor 2021/2022 do Banco Santander, que prevê o financiamento de mais de R$ 100.000,00 para o desenvolvimento do Projeto Conduz, projeto esse que foi selecionado dentre 100 Projetos do Brasil, incluindo-se em apenas 3 deles do Estado do Paraná.

O Projeto prevê o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência através de um plano de ação que contempla ações e atendimentos individualizados ou em grupo conforme o perfil de cada família, realizados por profissionais de serviço social e psicologia específicos do projeto. Também prognóstica orientação direcionada ao agressor quando este compuser o ambiente familiar dessa criança ou adolescente.

O Projeto representa uma conquista a ser celebrada, pois viabiliza o fortalecimento da política de atendimento às nossas crianças e jovens, especialmente aquelas que neste momento encontram-se com seus direitos violados diante de alguma situação de violência.

A Assinatura do termo faz parte da programação de festividades em alusão aos 151 anos de Emancipação Política de Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Estiveram presentes o Prefeito James Valério, Secretária Municipal de Assistência Social Eliane Valerio a Coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Simone Moreira e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro Marcia Regina Gomes.