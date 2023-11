Rio Negro é destaque no Paraná como Cidade Empreendedora

Com o objetivo de enaltecer o trabalho dos municípios e territórios que atuam em prol da melhoria do ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas, no início deste mês o Sebrae Paraná fez um reconhecimento e entregou troféus e certificados durante o Encontro Estadual de Políticas Públicas, realizado em Foz do Iguaçu.

O município de Rio Negro foi reconhecido com o prêmio “Cidade Empreendedora”, reforçando o caminho de desenvolvimento, geração de empregos e renda e também a melhoria no ambiente de negócios.

O prêmio tem como objetivo reconhecer e premiar os municípios que aderiram ao Programa Cidade Empreendedora e obtiveram significativa melhoria do ambiente de negócios pela evolução do Índice de Desenvolvimento de Ambiente de Negócios Municipal (Idan-M), que contempla critérios de políticas públicas, acesso a mercados, acesso a crédito, simplificação e desburocratização, liderança e governança, associativismo e inovação.

“Gostaria de agradecer toda a minha equipe que ajudou Rio Negro a alcançar essa premiação. É uma conquista pelas políticas públicas indicadas e desenvolvidas pela nossa gestão inovadora. Estou feliz, pois fui professor de filosofia empreendedora, inclusive na universidade. E como gestor, poder implementar o que ensinava é muito realizador. Ainda, iniciamos em algumas unidades escolares a Educação Empreendedora, uma plena realização com ação visionária”, enalteceu o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.