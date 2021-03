Rio Negro e Mafra entre as 20 cidades do estado no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades

A nível nacional o município ficou na 130º posição. Mafra figura na 181° colocação

Os municípios de Rio Negro e Mafra estão entre as 20 cidades do Paraná e de Santa Catarina, respectivamente, com melhor resultado no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR). As cidades estão classificadas pela pontuação final. Esta pontuação mede o progresso total das cidades para a realização de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Uma pontuação 100 indica a realização ótima. Nesta pontuação Rio Negro ocupa a 19º posição no estado e a 130º no ranking nacional, com a média 61,16. Já Mafra ocupa 18ª colocação no estado de SC e 181º no ranking nacional, com a média de 59,8.

Dentre os 17 ODS as maiores pontuações obtidas pelo município de Rio Negro são no consumo e produção responsáveis, cidades e comunidades sustentáveis, energia limpa e acessível, erradicação da pobreza e água limpa e saneamento. Já Mafra foi destaque nos quesitos de energia renováveis e acessíveis e produção e consumo sustentáveis.

A avaliação é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, no âmbito do programa Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN), apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiamento do Projeto CITinova.

Desafios para Rio Negro e Mafra

Os maiores desafios para Rio Negro são: erradicar a fome, saúde de qualidade, igualdade de gênero, reduzir as desigualdades, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes.

Já para Mafra os seguintes desafios a serem vencidos: erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, água potável e saneamento, reduzir as desigualdades, proteger a vida marinha, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes

Ranking regional

Das cidades (vizinhas) da região de Rio Negro, a mais bem colocada foi Curitiba que aliás, é primeira colocada no estado do Paraná com 66,03 de média e 30ª colocado a nível nacional.

Já entre as cidades (vizinhas) da região de Mafra, o município de Campo Alegre ocupa a 9ª colocação do estado e São Bento a 15º posição, Rio Negrinho a 19ª e Itaiópolis a 28ª colocação.

Ranking nacional

A melhor cidade coloca no Brasil foi o município de Morungaba em São Paulo, com uma pontuação média de 73,40. A pior foi o município de Moju no Pará, com a pontuação média de 32,17.

No Paraná, a primeira colocada foi Curitiba com a média de 66,03 pontos. Em Santa Catarina a primeira colocada foi o município de Rancho Queimado com a pontuação média de 66,24, a nível nacional o município se posiciona na 24ª colocação. A capital Florianópolis ficou na 6ª posição com a média de 64,15. Na última colocação com a média de 50,33 pontos aparece o município de Barra Velha, figurando na 538ª posição a nível nacional.