Rio Negro e Mafra receberam mais de R$ 600 mil de impostos de tarifa de pedágio em 2017

Municípios lindeiros à rodovia BR 116 já receberam mais de R$ 45 milhões em impostos sobre as tarifas de pedágio desde 2008. Em 2017, cerca de R$ 7 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) foram repassados às 14 Prefeituras localizadas ao longo dos 412,7 quilômetros de rodovia concedida.

Entre as que mais receberam os recursos do pedágio ano passado estão Capão Alto, Santa Cecília, Monte Castelo, Itaiópolis e Ponte Alta. Já o município de Rio Negro recebeu R$ 266.826,07 e Mafra R$ 347.476,52. (Veja tabela completa no final do texto).

O valor repassado às cidades é calculado com base na extensão da rodovia que passa pelo território do município, de acordo com o que determina o contrato de concessão. Ou seja, ocorre a partilha do imposto entre todas as cidades ainda que a praça de pedágio não esteja localizada no município. Quanto maior o trecho rodoviário cruzando os limites geográficos da cidade, mais recursos podem ser pagos por meio do recolhimento do imposto.

O ISS representa um percentual da arrecadação da praça de pedágio definido conforme legislação municipal. A outra parcela da verba arrecadada é a contrapartida da concessão para os administradores da rodovia e é também investida na própria concessão, na melhoria e manutenção das vias, obras de duplicação, construção de vias marginais, no serviço de atendimento aos usuários e nos projetos de sensibilização e conscientização para um trânsito mais seguro.

Em todos os municípios, os gestores municipais são responsáveis pela administração da verba. “Esse valor é muito importante para as prefeituras, pois reforça diretamente o orçamento das cidades atendidas pela rodovia”, explica Cesar Sass superintendente da Arteris Planalto Sul.

Município Valor ISS Recolhido – 2017 Curitiba 135.995,19 Fazenda Rio Grande 189.360,41 Mandirituba 392.492,62 Quitandinha 383.885,42 Campo do Tenente 297.812,56 Rio Negro 266.826,07 Mafra 347.476,52 Itaiópolis 453.294,64 Papanduva 343.999,35 Monte Castelo 751.933,49 Santa Cecília 874.845,68 Ponte Alta do Norte 205.370,12 São Cristóvão do Sul 329.659,35 Ponte Alta 431.741,92 Correia Pinto 367.531,60 Lages 283.868,70 Capão Alto 1.048.368,73 Total 7.104.462,38