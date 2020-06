Rio Negro e Mafra terão chuva e frio nesta semana

Você gosta do frio? Prepare o casaco e o guarda-chuva para o final de semana

A estiagem ainda preocupa a população de Rio Negro, Mafra e região. O nível do rio Negro continua bem abaixo do ideal. A boa notícia é que a chuva deve retornar na região nos próximos dias, assim como o frio.

Para a quinta-feira (25) a previsão do tempo indica Sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com volume de chuva de 8mm.

Para a sexta-feira o site Clima Tempo indica tempo chuvoso (45mm) durante o dia e à noite. A temperatura deve cair bastante, ficando com a máxima de 13° na sexta-feira e 11° no sábado, que também deverá ter chuva o dia todo (20mm). A chuva dará uma trégua a partir do domingo, mas o frio continuará por mais dias.