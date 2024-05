Rio Negro envia a primeira remessa de donativos ao Rio Grande do Sul

A #solidariedade se faz presente em Rio Negro. Em poucos dias desde o lançamento da campanha #SOSRioGrandedoSul o município já conseguiu arrecadar vários alimentos e produtos de limpeza e higiene.

Na tarde desta segunda-feira uma grande quantidade de donativos está sendo organizada para ser transportada até o Rio Grande do Sul. Vários veículos já transportaram as importantes doações da população rio-negrense até um centro de distribuição de uma loja parceira da campanha, de onde os caminhões sairão em direção ao estado que sofre com as inundações.

A campanha continua, pois muitas pessoas ainda precisam de ajuda. Colabore fazendo a sua doação.

O QUE DOAR

✠Alimentos não perecíveis;

✠Água potável;

✠Materiais de higiene pessoal;

✠Materiais de limpeza.

COMO DOAR

Entregue suas doações nos pontos de coleta:

✠Ginásio José Muller (XV de Novembro)

✠Corpo de Bombeiros de Rio Negro

✠Biblioteca pública de Rio Negro

✠Lojas Afubra

✠Outros pontos identificados com o cartaz da campanha

PIX PARA A CONTA SOS RIO GRANDE DO SUL:

✠CNPJ: 92.958.800/0001-38 – Banco: Banrisul

Todas as doações serão reunidas e enviadas diretamente para as famílias afetadas pela catástrofe no Rio Grande do Sul. Para mais formas de ajuda consulte o site oficial: www.sosenchentes.rs.gov.br