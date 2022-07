Rio Negro está entre as 50 melhores cidades do país, segundo a Revista IstoÉ

Compartilhar no Facebook

O Município de Rio Negro está entre as 50 melhores cidades de pequeno porte, segundo ranking divulgado pela Revista IstoÉ. A análise foi feita pela Austin Rating, em parceria com a Editora Três. O Município ocupa a 44ª colocação. “Este resultado nos enche de orgulho, sabemos que assim seguimos no caminho certo, inovando e tornando nosso município cada vez melhor, especialmente em qualidade de vida para a nossa população”, destacou o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

O ranking Melhores Cidades do Brasil se propõe a mapear o nível de desenvolvimento socioeconômico de todas as cidades brasileiras. A base de dados é formada pelo banco de informações de órgãos federais e instituições públicas, entre as quais estão o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Datasus.

Ao todo, foram considerados 281 indicadores, divididos nas seguintes categorias: fiscais (capacidade de arrecadação, execução de orçamento, aplicação na saúde e educação e capacidade de pagamento), econômicas (padrão de vida, mercado de trabalho e comércio exterior), sociais (atenção ao jovem, educação, responsabilidade social, habitação e qualidade de vida) e digitais: mobilidade digital e acesso digital ao conhecimento.