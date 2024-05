Rio Negro estará em festa neste feriado; confira a programação

Neste feriado de 1º de maio acontece em Rio Negro a tradicional Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial de Aniversário, comemorando 20 anos. A programação é gratuita e acontece das 10h às 21h na Praça João Pessoa.

Logo pela manhã o evento inicia com a presença da Feira da Lua, Feira da Agricultura Familiar, Feira de Artesanato e Feira da Mulher Empreendedora.

Para as crianças haverá atividades recreativas desenvolvidas pela equipe do Sesc e Camarim de Pintura com a equipe do Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho.

Comemorando os 20 anos da Feira da Lua em Rio Negro, às 16h acontece o corte do bolo, que será distribuído gratuitamente para a comunidade.

A programação musical fica por conta da banda Amigos da Querência (16h30) e da dupla Krüger & Rony (19h).

Neste dia também acontece o Pedal do Trabalhador, com participação gratuita. Será um trajeto leve, de aproximadamente 5 km para toda a família. A concentração inicia às 13h30 com largada prevista para 14h.

Participe com a sua família e amigos!