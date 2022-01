Rio Negro esteve representado na 96ª corrida de São Silvestre

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro esteve participando da 96ª Corrida Internacional de São Silvestre (corrida de rua mais tradicional do Brasil) com sua equipe sendo composta pelos atletas Jaison Fidelis de Lima, João Paulo Ramos Garcia Albino, Joelcio Domingues e Julio Ênio Ribeiro Rocha.

Foi uma experiência única para esses atletas, que procuraram aproveitar a prova da melhor maneira possível, vivendo cada momento e procurando fazer o seu melhor nas ruas de São Paulo.

Em 2021, mais de 20 mil atletas participaram da prova, onde o vencedor do naipe masculino foi Belay Bezabh (Etiópia) e do feminino foi Sandrafelis Chebet (Quênia). Em relação aos brasileiros, os melhores colocados foram Daniel Nascimento (2º lugar) e Jenifer do Nascimento (3º lugar).

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro agradece e parabeniza a esses atletas por representarem o nosso município em mais esta prova a nível nacional.

