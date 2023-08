Rio Negro inicia a coleta 2023 de embalagens vazias de agroquímicos

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, comunica que está realizando a coleta de embalagens de agroquímicos para os produtores rurais de Rio Negro. A coleta ocorrerá nesta semana conforme o cronograma que pode ser conferido no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br

√Č orientado aos produtores que os hor√°rios determinados sejam respeitados para um bom andamento da coleta. Al√©m disso, as embalagens devem estar furadas para a n√£o reutiliza√ß√£o, tr√≠plice lavadas e com as tampas separadas. Tamb√©m, para agilizar o processo, a quantidade de embalagens deve ser anotada.

DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 (SEGUNDA-FEIRA):

Laranjal, Sítio dos Hirt, Campina dos Andrades, Maitaca, Queimados e Boa Vista

Pátio da Igreja do Laranjal das 8h às 9h30

Fazendinha I, II e Bom Retiro

Pátio da Igreja da Fazendinha das 9h45 às 11h

Barra Grande e Parte dos Queimados

Pátio da Igreja da Barra Grande das 11h30 às 11h45

Cunhup√£ I, II e Parte do Retiro Bonito

Pátio da Igreja do Cunhupã das 14h às 15h

Roseira, Retiro Bonito, Pau de Casca e Tijuco Preto

Pátio da Igreja da Roseira das 15h30 às 16h30

DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 (QUARTA-FEIRA):

Campina Bonita I e II

Pátio da Igreja da Campina Bonita das 8h às 9h

Matão do Caçador e Parte do Lageado dos Vieiras

Pátio da Igreja do Matão do Caçador das 9h30 às 11h30

Ovelhas e Parte do Lageado das Mortes

Pátio da Igreja de Ovelhas das 14h às 15h

Campina Dos Martins e Campina dos Anjos

Pátio da Igreja da Campina dos Martins das 15h30 às 16h30

Passo do Valo

Em frente à Madeireira Artepava das 16h45 às 17h

DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (SEXTA-FEIRA):

Lageado dos Vieiras e Barreirinha

Pátio da Igreja São José das 9h às 11h

Areia Fina, Lençol e Lageado das Mortes

Pátio da Igreja do Lençol das 13h às 15h

Lageado dos Cordeiros

Pátio da Igreja do Lageado dos Cordeiros das 15h15 às 15h30

Sítio dos Valérios I e II

Pátio da Igreja Santa Terezinha das 15h45 às 17h