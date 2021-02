Rio Negro inicia a vacinação para idosos acima de 90 anos

O município recebeu mais 310 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19, onde serão imunizados o restante dos profissionais da saúde e os idosos acima de 90 anos a partir de amanhã 11/02

Na última segunda-feira 08, a equipe da Saúde de Rio Negro esteve em Curitiba para buscar mais 310 doses da vacina chinesa da Coronavac contra a Covid-19, que ainda serão distribuídos para o restante dos profissionais da área da saúde e o restante serão usados para a vacinação dos idosos acima de 90 anos, a partir de amanhã 11/02.

A grande parte desta população de idosos é acamados e impossibilitados de locomoção o que gerará um plano de ação mais complexo e abrangeste, onde a vacinação demandará mais tempo para ser concluído.

Desta forma foi montado um plano vacinação de drive thru para os idosos que consigam se locomover que foi montado na frente da base de convid no centro da cidade, onde os idosos deverão trazer sua carteirinha de vacinação acompanhado de um documento de identificação (CPF ou RG) mais o cartão do SUS para ser feito o registro da vacinação. Lembrando que os idosos não precisarão descer dos veículos para serem vacinados e não deverão neste primeiro momento procurar as unidades e postos de saúde, somente se dirigirem a unidade da covid ao lado da antiga Prefeitura Municipal de Rio Negro.

No segundo momento serão vacinados em suas residências os idosos acima de 90 anos acamados e que não podem se locomover, porém deverão aguardar a disponibilidade dos profissionais para atender a todos o que pode levar algum tempo.

A Vigilância Sanitária de Rio Negro avisa que irá seguir à risca o plano nacional de vacinação, obedecendo todas as faixas etárias, onde nesta fase serão os idosos acima de 90 anos. Quando haver a liberação para a outra faixa etária para idosos abaixo dos 90 anos idade será informado pela imprensa e pelos canais oficiais da Secretaria de Saúde de Rio Negro.

Armazenamento e utilização das doses

Estas vacinas têm uma particularidade muito importante, elas não podem ficar armazenadas por muito tempo, são frascos contendo 10 doses e após aberto tem que ser utilizados em até 8 horas e serem mantidas a uma temperatura de 2°C a 8°C. Desta forma a logística tem que estar muito correta para que não se perca nenhuma dose da vacina.