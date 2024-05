Rio Negro inicia campanha para ajudar o Rio Grande do Sul

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro sempre recebeu muita ajuda quando enfrentou as terríveis inundações. Somente em 2023 foram duas em um curto período de tempo e a solidariedade foi grande. Agora é a vez dos rio-negrenses ajudarem quem tanto precisa.

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul geraram uma emergência crítica. Até agora 147 municípios registraram transtornos, como inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra.

Conforme o boletim divulgado nesta quinta-feira, 67,8 mil pessoas já foram atingidas pelos efeitos do mau tempo. São 14,5 mil moradores fora de casa. São 4.599 em abrigos e 9.993 desalojados (na casa de familiares ou amigos). Até o início de hoje já foram registradas 24 mortes em decorrência dos temporais que atingem o estado desde a segunda-feira (29). Outras pessoas seguem desaparecidas.

Diante deste cenário alarmante, a Prefeitura de Rio Negro e entidades parceiras lançaram na tarde desta quinta-feira a campanha “SOS Rio Grande do Sul”. A ação de solidariedade tem como objetivo arrecadar donativos para os atingidos pelas chuvas intensas.

Uma reunião realizada na Prefeitura reuniu o prefeito, secretários municipais, membros da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, Rotary Club, ACI e CDL, representantes do CTG, do Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro, da Câmara de Vereadores, clubes de serviços e demais apoiadores desta boa causa. Todos os envolvidos estarão mobilizados nos próximos dias nessa grande corrente de solidariedade.

Até o dia 10 maio a população poderá colaborar doando alimentos não perecíveis, água e produtos de limpeza e higiene pessoal. Os pontos de arrecadação centrais serão o Ginásio de Esportes José Müller (XV de Novembro) e a biblioteca pública de Rio Negro.

Os materiais arrecadados em Rio Negro serão destinados para o estado do Rio Grande do Sul para colaborar com os municípios afetados pelas chuvas intensas.

As informações serão atualizadas no site da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br