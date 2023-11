Rio Negro inicia tratativas para a construção de moradias para realocação de famílias

Por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) se reuniu na última terça-feira com Secretário de Justiça e Cidadania do Paraná, Santin Roveda, acompanhado pelo prefeito do município de Rio Negro, James Karson Valério.

A reunião teve como foco a discussão de um projeto crucial para a comunidade: a construção de 46 novas moradias destinadas à realocação de famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa faz parte do programa “Casa Fácil Paraná”, na modalidade “Vida Nova”. O objetivo primordial do programa é realocar famílias que atualmente residem em áreas de ocupações irregulares, insalubres, suscetíveis a alagamentos, inundações e/ou riscos ao meio ambiente. A proposta visa promover soluções urbanas e habitacionais integrais, de maneira socialmente equitativa e ambientalmente sustentável.

Em colaboração com a Cohapar, o município está empenhado em proporcionar uma nova perspectiva de vida para as famílias que atualmente enfrentam as adversidades de morar em regiões propensas a alagamentos na beira do rio.

Esse projeto representa não apenas a construção de habitações, mas também um passo significativo na promoção de condições de vida dignas para aqueles que mais necessitam. A parceria entre a Cohapar e o município destaca o comprometimento conjunto com o bem-estar da comunidade e reforça a importância da colaboração interinstitucional para enfrentar desafios habitacionais e sociais.