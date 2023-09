Rio Negro institui a política de dados abertos do Poder Executivo Municipal

A transpar√™ncia p√ļblica de Rio Negro √© destaque no Estado e recebe aprimoramentos constantes. A atual nota do √ćndice de Transpar√™ncia da Administra√ß√£o P√ļblica (ITP) do portal da Prefeitura √© de 97,51%, sendo uma das melhores do Paran√°.

No √ļltimo m√™s, atrav√©s do Decreto n¬ļ 122/2023, o Poder Executivo Municipal de Rio Negro instituiu a Pol√≠tica de Dados Abertos com os seguintes objetivos:

Promover a publica√ß√£o de dados contidos em bases de dados de √≥rg√£os e entidades da administra√ß√£o II – p√ļblica municipal direta e indireta sob a forma de dados abertos;

Aprimorar a cultura de transpar√™ncia p√ļblica;

Franquear aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados pelo Poder Executivo Municipal, sobre os quais não recaia vedação expressa de acesso;

Facilitar o interc√Ęmbio de dados entre √≥rg√£os e entidades da administra√ß√£o p√ļblica municipal e as diferentes esferas da federa√ß√£o;

Fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas √† constru√ß√£o de ambiente de gest√£o p√ļblica participativa e democr√°tica e a melhor oferta de servi√ßos p√ļblicos para o cidad√£o;

Fomentar a pesquisa cient√≠fica de base emp√≠rica sobre a gest√£o p√ļblica;

Promover o desenvolvimento tecnol√≥gico e a inova√ß√£o nos setores p√ļblico e privado e fomentar novos neg√≥cios;

Promover o compartilhamento de recursos de tecnologia da informa√ß√£o, de maneira a evitar a duplicidade de a√ß√Ķes e o desperd√≠cio de recursos na dissemina√ß√£o de dados e informa√ß√Ķes;

Promover a oferta de servi√ßos p√ļblicos digitais de forma integrada.

Os dados disponibilizados pelo Poder Executivo Municipal e as informa√ß√Ķes de transpar√™ncia ativa s√£o de livre utiliza√ß√£o pelos Poderes P√ļblicos e pela sociedade. Eles podem ser acessados atrav√©s do Portal da Transpar√™ncia ou pelo link direto: https://rionegro.atende.net/transparencia/item/inventario-de-dados-abertos

A gestão da Política de Dados Abertos é coordenada pela Controladoria Geral do Município, que conta com mecanismo de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com caráter gerencial e normativo, na forma de regulamento.

√Äs solicita√ß√Ķes de abertura de bases de dados da administra√ß√£o p√ļblica municipal aplicam-se os prazos e os procedimentos previstos para o processamento de pedidos de acesso √† informa√ß√£o, nos termos da Lei Federal n¬ļ 12.527, de 2011.

Os dados dispon√≠veis no Portal da Transpar√™ncia de Rio Negro est√£o dispostos com base nas recomenda√ß√Ķes da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) e possibilitam a cria√ß√£o de novas consultas e aplica√ß√Ķes.

A INDA √© um conjunto de padr√Ķes, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle necess√°rios para atender √†s condi√ß√Ķes de dissemina√ß√£o e compartilhamento de dados e informa√ß√Ķes p√ļblicas no modelo de Dados Abertos, em conformidade com o disposto na ePING. A INDA √© regulamentada por meio da Instru√ß√£o Normativa da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos.

Dados abertos s√£o dados acess√≠veis ao p√ļblico, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, process√°veis por m√°quina, referenciados na Internet e disponibilizados sob licen√ßa aberta que permita sua livre utiliza√ß√£o, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte. Um dado ao p√ļblico √© qualquer dado gerado ou acumulado pelo Governo que n√£o esteja sob sigilo ou sob restri√ß√£o de acesso nos termos da Lei Federal n o12.527, de 18 de novembro de 2011.

De acordo com o Decreto n¬ļ 122/2023, a Pol√≠tica de Dados Abertos do Poder Executivo Municipal de Rio Negro ser√° regida pelos seguintes princ√≠pios e diretrizes:

Observ√Ęncia da publicidade das bases de dados como preceito geral e do sigilo como exce√ß√£o;

Garantia de acesso irrestrito às bases de dados, as quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto;

Descrição das bases de dados, com informação suficiente para a compreensão de eventuais ressalvas quanto à sua qualidade e integridade;

Permiss√£o irrestrita de reuso das bases de dados publicadas em formato aberto;

Completude e interoperabilidade das bases de dados, as quais devem ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de granularidade possível, ou referenciar as bases primárias, quando disponibilizadas de forma agregada;

Atualização periódica, de forma a garantir a perenidade dos dados, a padronização de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e atender às necessidades de seus usuários;

Designação clara de responsável pela publicação, atualização, evolução e manutenção de cada base de dado aberta, incluída a prestação de assistência quanto ao uso de dados.