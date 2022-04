Rio Negro lança Campanha Abril Verde para conscientização e prevenção de acidentes no trabalho

Mês de conscientização e prevenção de acidentes no trabalho

A Prefeitura Municipal de Rio Negro está lançando a campanha Abril Verde – mês de conscientização e prevenção de acidentes no trabalho. A iniciativa tem como intuito sensibilizar os profissionais e a sociedade sobre a importância da segurança no ambiente de trabalho e a prevenção de acidentes. Para celebrar a data, o município instalou laços verdes (símbolo da campanha) nas Praças Municipais, além de ações de ginástica laboral e atividades complementares com os servidores do município.

O mês de abril é escolhido para esta campanha, pois é no dia 28 deste mês que é comemorado o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. O símbolo da campanha é um laço verde. A cor representa a segurança no ambiente de trabalho.

A saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Devido a abrangência do seu campo de ação, apresenta caráter intrasetorial e intersetorial, envolvendo a Previdência Social, trabalho, meio ambiente, justiça, educação e demais áreas relacionadas com as políticas de desenvolvimento.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, é muito mais do que a ausência de doenças. Portanto, o mês Abril Verde convida toda a sociedade a compreender melhor as relações de trabalho, a importância da prevenção à acidentes e a complexidade do tema que envolve a saúde do trabalhador.

