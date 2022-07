Rio Negro lança “Concurso Fotográfico de Inverno”

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou edital para o Concurso Fotográfico de Inverno 2022, com o tema “Gastronomia rio-negrense e o inverno na cidade”. As inscrições já estão abertas e seguem até às 11h do dia 16 de setembro. A participação é gratuita.

☝ Podem participar maiores de 18 anos. As fotos devem ser entregues reveladas no tamanho 20x30cm na Secretaria de Cultura e Turismo. Cada participante pode inscrever até três fotografias de sua autoria. A avaliação é feita pelos quesitos originalidade, beleza natural e qualidade de fotografia. As fotos inscritas devem ser inéditas e sem edição.

A revelação dos vencedores e premiação acontece no dia 22 de setembro. O 1º lugar recebe o valor de R$ 1.000; o 2º lugar recebe R$ 600 e o 3º lugar recebe R$ 400. O Concurso Fotográfico integra as programações do 1º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro.

Mais informações pelo telefone ou WhatsApp: (47) 3643-7664.

Regulamento completo: https://bit.ly/3Im36cl