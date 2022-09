Rio Negro oferece curso gratuito de Auxiliar Administrativo

Continuam abertas as inscrições para o curso profissionalizante gratuito de Auxiliar Administrativo. As aulas terão início no dia 13 de setembro e serão realizadas na unidade do Senai Rio Negro na terça, quarta e sexta-feira, no período noturno. A carga horária é de 160 horas.

REQUISITOS

Renda per capta de até dois salários mínimos

Ser morador de Rio Negro

Possuir idade igual ou superior a 14 anos

Ensino fundamental incompleto

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

INSCRIÇÃO

As inscrições podem ser feitas pelo site Sistema Fiep.

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante a inscrição, é possível obter ajuda através do WhatsApp pelos números:

3641-6430

3641-6433

Os cursos são ofertados pelo Programa Senai de Gratuidade em parceria da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) e Prefeitura Municipal de Rio Negro através do Programa Capacita Rio Negro.