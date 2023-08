Rio Negro oferece cursos gratuitos de robótica e redes de computadores

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Programa Capacita Rio Negro, está oferecendo dois excelentes cursos gratuitos: robótica e instalador e reparador de redes de computadores.

São grandes oportunidades. Garanta a sua vaga! Os interessados precisam residir em Rio Negro e ter uma renda de até dois salários mínimos. É preciso apresentar o comprovante de endereço e renda no ato da inscrição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para ambos os cursos as inscrições devem ser realizados no período de 28/07 a 09/08, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h nos seguintes locais: Secretaria de Assistência Social (antigo Fórum no Centro), Centro de Convivência Henrique Witt no bairro Alto e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na Vila São Judas Tadeu.

Confira todas as informações:

CURSO DE INSTALADOR E REPARADOR DE REDES DE COMPUTADORES

Requisitos:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Idade mínima de 15 anos

RG e CPF

Escolaridade mínima: ensino fundamental completo

Início das aulas: 14/08/2023

Aulas presenciais no Senac Rio Negro, de segunda a sexta-feira das 13h30 Ã s 17h30

Carga horária: 200 horas

CURSO DE ROBÓTICA “ROBOT TEENS”

Requisitos: