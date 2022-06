Rio Negro oferece estrutura física e assessoria para empresas em início de operação

O município de Rio Negro desenvolve programa de fomento ao empreendedorismo e crescimento da indústria e comércio local. Buscando acompanhar e incentivar especialmente o desenvolvimento do setor da indústria, criou o Incubatório Empresarial. No local, os empreendedores contam com um espaço disponível, assessoria do SEBRAE e do Espaço Empreender do Município. O Incubatório Industrial está com inscrições abertas para seleção de novos empreendimentos que queiram se instalar no local.

A incubadora de empresas de Rio Negro foi intituída em 1999 e foi essencial no desenvolvimento da área. No último ano foi totalmente reformada e traz a inovação de incluir a assessoria do Espaço Empreender. Além das consultorias, o empresário conta com um canal de comunicação e apoio para suas demandas, necessidades e incentivo à expansão.

O intuito principal do Incubatório Empresarial é fomentar as micro e pequenas empresas, em seu estágio inicial de implantação, para que se desenvolvam e alcancem o sucesso mercadológico, partindo para outros espaços, disponibilizando o Incubatório para novos empreendimentos, sucessivamente. Por tanto, o tempo disponibilizado para a permanência das empresas é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Empresas incubadoras tem o intuito de estimular e fortalecer o empreendedorismo, preparando as pequenas empresas a começarem seus negócios, incentivando e oferecendo suporte e tecnologia dentro de uma metodologia simplificada na aceleração, incluindo a redução de custos; aumento da produtividade, melhoria na gestão, aproveitamento de recursos, estratégias de atuação e posicionamento no mercado. No espaço, elas contarão a estrutura física com acesso a serviços de internet, sistema de monitoramento, sanitários, e quatro salas disponíveis para as empresas interessadas e cadastradas, bem como uma sala de apoio com a assessoria técnica do SEBRAE, aliando oportunidade de inserção em um ambiente de empreendedorismo e inovação propiciando um intercâmbio de ideias e tecnologias.

COMO PARTICIPAR

Poderão participar do processo de seleção pessoas físicas ou jurídicas, com propostas que tenham como objetivo o desenvolvimento de produtos ou de processos/serviços com emprego de tecnologias inovadoras.

Os interessados devem fazer o cadastro pelo portal do Município acessando aqui.

As propostas serão selecionadas conforme critérios de adesão, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Após resultado da seleção via edital, os empreendedores serão notificados, para assinatura do contrato.

As empresas participantes devem facilitar a geração de empregos. Contribuir com o custeio estabelecido, zelando pelo patrimônio físico de uso em comum. Além de possuir definições específicas sobre as características do produto/serviço a ser oferecido.

A adesão é regulamentada pelo Decreto nº 57/2003. O Incubatório Empresarial de Rio Negro está localizado na Rua Professora Zaide Ferreira Malluta, 355, no bairro Volta Grande.