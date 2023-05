Rio Negro oferece excelentes cursos técnicos gratuitos

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através do Programa Capacita Rio Negro e Espaço Empreender, está disponibilizando excelentes cursos técnicos gratuitos para a população.

As aulas ocorrerão no Senai Rio Negro. A formação é técnica semipresencial com duração regular de dezoito meses.

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Atue em um dos setores mais produtivos atualmente. A Tecnologia a Informação (TI) abre espaço no mercado de trabalho para muitos profissionais. E um deles pode ser você ao fazer o curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Com essa formação, seu futuro estará no desenvolvimento de sistemas computacionais, na linguagem de programação e análise de dados, além da manutenção de programas de computador.

Inscrição: https://forms.office.com/r/dLew5us2uM

Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos

Idade mínima de 14 anos Escolaridade mínima: Ensino médio incompleto

Ensino médio incompleto Início das aulas: 29/05/2023

29/05/2023 Turma 1: 13h30 Ã s 17h30

13h30 Ã s 17h30 Turma 2: 18h30 Ã s 22h30

18h30 às 22h30 Carga horária: 1.200 horas

CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

Trabalhe em uma área estratégica para a indústria, da qual dependem praticamente todas as outras áreas do setor produtivo, ou seja, não faltam oportunidades de emprego e bons salários.

Com o curso técnico em Mecânica você poderá atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, seja na fabricação de máquinas ou na criação de novos produtos, elaborando projetos de ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e manutenção relacionados às máquinas e aos equipamentos mecânicos, atendendo às normas e aos padrões técnicos de qualidade.

Inscrição: https://forms.office.com/r/8nzTfkxjeN

Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos

Idade mínima de 14 anos Escolaridade mínima: ensino médio incompleto

ensino médio incompleto Início das aulas: 29/05/2023

29/05/2023 Horário: 13h30 às 17h30

13h30 às 17h30 Carga horária: 1.360 horas

Contato para mais informações sobre os cursos: (47) 3641-6426 (WhatsApp)