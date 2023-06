Rio Negro participa da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná

Iniciou na quarta-feira (07) e segue até este domingo (11) a fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). A competição faz parte dos jogos oficiais do Governo do Estado e é realizada pela Secretaria do Esporte, em parceria com a Secretaria da Educação.

As competições acontecem em oito cidades: Curitiba, Palmeira, Pato Branco, Corbélia, Pérola, Jandaia do Sul, Arapoti e Goioerê.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A primeira etapa (fase regional), composta por 16 fases, aconteceu entre os dias 05 e 10 de maio. A fase regional de Curitiba ocorreu entre os dias 11 e 21 de maio. A segunda etapa (fase regional), no mesmo mês (entre os dias 19 e 24) contou com as últimas 15 fases regionais.

Na fase macrorregional estão sendo disputadas oito modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol, atletismo, tênis de mesa, xadrez e vôlei de praia. Nas coletivas, participam os campeões regionais, enquanto nas individuais, participam campeões e vice-campeões.

O município de Rio Negro está sendo representado com uma delegação de 71 pessoas (atletas, técnicos e dirigentes) na fase macrorregional (Curitiba) pelos seguintes estabelecimentos de ensino:

Tia Apolônia – Futsal Masculino e Feminino

Inácio Schelbauer – Handebol Feminino e Vôlei de Areia Masculino

Ovande do Amaral – Atletismo Masculino e Feminino e Xadrez Masculino

Caetano – Atletismo Masculino e Tênis de Mesa Feminino

Alvino Schelbauer – Atletismo Masculino

Bom Jesus – Atletismo Feminino