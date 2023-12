Rio Negro pode ampliar mercado para suas agroindústrias com a adesão ao SUSAF

O Município de Rio Negro fez sua adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná (SUSAF-PR). Isso significa que poderá credenciar as agroindústrias que respeitam as normas do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) a comercializarem seus produtos em todo território estadual.

Com o selo, as agroindústrias formalizadas de Rio Negro poderão ampliar o número de potenciais compradores para 11,4 milhões que moram no Paraná. O SUSAF garante um produto legalizado e com qualidade sanitária. Isso traz benefícios para o consumidor e para a agroindústria que pode alcançar as fronteiras do estado.

ENTREGA DO CERTIFICADO

Na última semana o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), participou de uma importante reunião na Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), em Curitiba.

O objetivo do encontro foi a formalização da entrega do certificado de adesão do Município de Rio Negro ao SUSAF. A adesão é importante para as pequenas produções terem a possibilidade de lucrar mais dinheiro, crescer, e quem sabe, se tornarem grandes indústrias. Durante o encontro, o secretário estadual Norberto Anacleto Ortigara ressaltou a importância do SUSAF:

“É um sistema que permite que a agroindústria familiar com inspeção municipal possa comercializar sua produção fora do território de Rio Negro, alcançando, potencialmente, todo o estado do Paraná, mais de 11 milhões de consumidores, gerando oportunidades de desenvolvimento de uma boa agroindústria familiar, crescente e forte gerando oportunidades”.

O prefeito James também enalteceu a importância que a adesão ao SUSAF terá para Rio Negro: “Estamos em Rio Negro nos qualificando para apresentar novas oportunidades a todos os agricultores da agroindústria familiar e todas as pessoas que têm o desejo de oportunizar e melhorar o seu negocio para o Paraná. Esse Paraná valioso e grandioso que está ansioso para que Rio Negro possa participar com os seus produtos nos quatro cantos desse imenso estado produtor, um dos maiores e melhores do Brasil”.

O prefeito também agradeceu o esforço que sua equipe de trabalho teve para essa importante conquista da certificação: “Gostaria de agradecer o apoio de minha equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente pela conquista do certificado SUSAF. É uma inovação, com segurança Jurídica e social. Rio Negro se coloca entre as 100 cidades no estado a receber a certificação”.

SAIBA MAIS

O SUSAF foi criado por lei em 2013. É um programa destinado especialmente à agroindústria familiar e as de pequeno porte. Ele pode ser concedido aos municípios ou consórcios intermunicipais que apresentem serviço de inspeção estruturado, que garanta que o produto é de qualidade. Com o selo, a agroindústria que só comercializava no próprio município pode vender seus produtos em todo o território estadual.

A exigência é de que a agroindústria esteja registrada no Sistema de Inspeção Municipal (SIM), que precisa seguir as orientações e legislações higiênico-sanitárias exigidas pelo programa. Os estabelecimentos interessados em obter o selo devem seguir os programas de autocontrole, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores.

Além disso, é exigida a manutenção das instalações e equipamentos, controle de potabilidade de água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas e vetores e controle de temperatura. Também devem contratar um profissional habilitado para a industrialização e conservação dos produtos.

Com o selo impresso nas embalagens ou rótulos, as agroindústrias de Rio Negro inspecionadas e indicadas pelo SIM poderão vender os produtos de origem animal em todas os municípios do Paraná.