Rio Negro poderá incentivar população a usar energia solar

Nesta semana foi aprovado um requerimento na Câmara de Rio Negro, solicitando que a Prefeitura realize estudos para incentivar o uso da energia solar no município. A sugestão é que seja concedido algum tipo de incentivo através de isenção ou redução da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) para aqueles que investirem no modelo de captação de energia em suas residências ou empresas.

Veja a justificativa do requerimento:

Atualmente o uso de energia solar vem crescendo nos Municípios inclusive em nossas Cidades. Além de aspectos ecológicos altamente positivos, a energia solar promete revolucionar o sistema no País, pois haverá a possibilidade da pessoa ou empresa que vender ou compensar a geração excedente, se tornando um modelo de negócio ou atividade altamente rentável, favorecendo enormemente o meio ambiente.

Apesar do seu custo ainda elevado esse sistema vem se popularizando no país. O modelo de incentivo poderia ser no sentido de isenção ou redução na COSIP ou outros meios que possam favorecer àquele que irá investir nesse modelo.