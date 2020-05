Rio Negro poderá ter vistoria anual para as vans do transporte escolar

Os proprietários de vans têm obrigações semestrais de vistoria junto ao DETRAN/PR e Inmetro, no entanto em função da pandemia do coronavírus, eles estão solicitando a validação da vistoria realizada no início do ano seja estendida

Por Gazeta de Riomafra - 04/05/2020