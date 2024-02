Rio Negro possui cursos de automação básica com bolsa-auxílio de até R$ 600

Estão abertas em Rio Negro as inscrições para os cursos de Sistemas de Automação Industrial com CLP e Curso de Acionamentos Industriais Hidráulica e Pneumática, através do projeto Qualifica Paraná.

Os cursos serão ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Paraná em formato presencial com o uso de equipamentos itinerantes denominados de Unidades Móveis, realizados com uma carga horária de 96 horas para cada curso, incluindo na grade formativa 8 horas de conteúdo complementar comum a todos os cursos de preparação do aluno para o mercado de trabalho.

A bolsa de estudos contemplada neste programa prevê um pagamento de ajuda de custo no valor total de R$ 600,00, sendo R$ 25,00 por dia pago em duas parcelas (metade do curso e após o final do curso).

Caso o aluno falte, o valor do dia será descontado do valor final a ser recebido (não será aceito atestado ou outro tipo de justificativa). O aluno só receberá a bolsa se comparecer no curso do início ao fim. Caso o aluno desista ou reprove por falta ou nota, não receberá os valores referentes ao período cursado.

O início das aulas está previsto para o dia 07/02/2024. A seleção dos alunos será por critérios de renda mínima e as inscrições podem ser feitas diretamente pela Internet, nos links descritos abaixo:

CURSO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL COM CLP

Período: Tarde (das 13h30 às 17h30)

Idade mínima: 16 anos

16 anos Carga horária: 96 horas (seis semanas de aula)

96 horas (seis semanas de aula) Link para inscrição: https://alunos.sesisenaipr.org.br/framehtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=3057&ct=6187&ps=8221#/es/informacoes

CURSO DE ACIONAMENTOS INDUSTRIAIS: HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA

Período: Noite (das 18h30 às 22h30)

Idade mínima: 18 anos

18 anos Carga horária: 96 horas (seis semanas de aula)

96 horas (seis semanas de aula) Link para inscrição: https://alunos.sesisenaipr.org.br/framehtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=3057&ct=6188&ps=8222#/es/informacoes

PRÉ-REQUISITOS

Ser maior de dezesseis anos, comprovadamente.

Autodeclaração de escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

Residir no Estado do Paraná.

Alunos menores de 18 anos de idade devem, necessariamente, cursar turmas no período vespertino (tarde) e dependem da autorização de seus responsáveis para a matrícula.

As vagas são limitadas! Para mais informações procure a Agência do Trabalhador e a Secretaria de Indústria e Comércio de Rio Negro. Fone/Whats: (47) 3642 7713.