Rio Negro possui um novo e moderno sistema de videomonitoramento urbano

Compartilhar no Facebook

Durante a tarde desta quinta-feira (23), foi inaugurada a sala de videomonitoramento urbano das vias públicas da cidade de Rio Negro. A nova estrutura está instalada no Prédio Desembargador José Pacheco Júnior (antigo Fórum).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Sistema de Videomonitoramento conta atualmente com câmeras localizadas em pontos estratégicos do município, sendo que as mesmas funcionam 24 horas por dia e são operadas por servidores municipais.

O serviço auxiliará a Polícia Militar, Polícia Civil e o cidadão na investigação de crimes, acidentes de trânsito e na manutenção dos prédios públicos. Todos os recursos utilizados para o investimentos realizados em equipamentos e softwares são oriundos da Prefeitura.

As imagens captadas pelas câmeras são transmitidas, por rede óptica, em tempo real para a sala de monitoramento. Além disso, elas também são gravadas, auxiliando nas investigações e nas ações dos policiais, com efeitos diretos na segurança pública.

Os benefícios da operacionalização do sistema vão além de garantir maior segurança para a população: podem também subsidiar a gestão do trânsito e de outros serviços públicos ofertados à população.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -