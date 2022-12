Rio Negro possui uma moderna central de videomonitoramento

A nova Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro foi inaugurada no mês de setembro no bairro Volta Grande. A Prefeitura aliou a tecnologia com a segurança e proteção.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O município, perante o Convênio nº 0223/2017 firmado com o Estado do Paraná, através da Polícia Militar para a implementação do sistema de videomonitoramento, estruturou suas ações, investiu em equipamentos, softwares e câmeras ao longo dos anos em seus prédios públicos, aumentou sua capacidade de Internet, realocou servidores e com orçamento próprio e doações conseguiu a estrutura atual para a nova central de videomonitoramento.

O aprimoramento da central de videomonitoramento é constante. Atualmente são aproximadamente 400 câmeras instaladas em locais estratégicos do município e espelhadas em um espaço centralizado. Elas estão instaladas em ruas, avenidas, praças, escolas e centros infantis, postos de saúde, ginásios de esportes, cemitério municipal, entre outros espaços públicos. Além da área urbana, também há câmeras no interior de Rio Negro, como no Lageado dos Vieiras, Lençol, Cunhupã, Roseira e Fazendinha.

A segurança pública é regida pelas legislações federais e estaduais, mas os municípios podem criar ações de caráter preventivo. Desta forma, a Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro tem como objetivo inibir ou constatar atos de vandalismo em prédios públicos, mas também auxilia a Polícia Militar, Polícia Civil e o cidadão na investigação de crimes e acidentes de trânsito, por exemplo.

SOLICITAÇÃO DAS IMAGENS

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As câmeras gravam as imagens por um determinado tempo, dependendo da região instalada, e podem ser disponibilizadas ao munícipe que pode solicitar através de um requerimento digital.

Para utilizar o serviço é necessário realizar o cadastro no portal da Prefeitura e anexar o boletim de ocorrência no ato da solicitação. O cidadão também precisa descrever os fatos a serem apurados, o endereço completo da ocorrência, a data e o horário. As imagens solicitadas serão disponibilizadas pela Polícia Militar apenas após a análise dos dados informados.

O cidadão pode ter acesso aos serviços de videomonitoramento pelo endereço: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/vigilancia-patrimonial/. Através deste link também é possível visualizar em tempo real algumas imagens geradas pelas câmeras.

A solicitação de imagens, mediante acesso ao serviço ao cidadão, preenchimento e encaminhamento da documentação necessária, nos termos da Lei de Informação, pode ser feita através do endereço: https://rionegro.atende.net/autoatendimento/servicos/e-solicitar-imagem-de-cameras/