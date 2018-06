Rio Negro possui uma moderna unidade do Sesc Senac

O Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná inaugurou nesta sexta-feira (08) a mais nova unidade integrada Sesc Senac em Rio Negro, somada às outras 87 unidades móveis e fixas espalhadas pelo estado. A partir de segunda-feira (11), das 8h às 19h, a unidade estará aberta à comunidade para visita guiada aos ambientes.

As instalações do Sesc somam 2.640,72 m2 de área construída, planejadas de forma a contemplar todos os ramos de atuação da entidade: educação, ação social, saúde, esporte, lazer, turismo e cultura. A unidade ofertará oficinas educativas, artísticas e recreativas, exibição de filmes na sala Cinesesc, atividades esportivas e rodas de conversas para crianças, adultos e idosos, além de visitas guiadas pelos ambientes da unidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Já o Senac, com 1.158,25m2 de construção e capacidade para atendimento diário de 654 alunos, ofertará nos meses de junho e julho, workshops e oficinas nas áreas de atuação: beleza, saúde, gastronomia e informática. A partir de julho, estão programados cursos com inscrições já abertas para Excel Básico, Salgados para confeitaria, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Automaquiagem, Básico de Manicure, dentre outros. Entre os ambientes pedagógicos, destaque para os de Cozinha Pedagógica, Confeitaria-escola, Enfermagem e o Salão de Beleza-escola. “Com esta obra cumprimos nosso dever ao devolver aos comerciários e à comunidade da região os investimentos feitos pelos empresários. A cidade recebe uma moderna unidade com ações permanentes, muitas delas gratuitas. Somente as ações preventivas da área da saúde, por exemplo, por meio de projetos do Sesc, podem diminuir os custos do município na ordem de até 30%. Com esta obra, ampliamos nossa área de abrangência a todas as regiões do estado”, pontua o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana.

ESTRUTURA

A unidade integrada foi projetada para causar o menor impacto ambiental possível, contando com sistema de reaproveitamento de água da chuva, sendo utilizada para a rega do jardim, lavagem das calçadas e pisos externos. Também haverá sistema de aquecimento solar da água e toda a iluminação dos prédios é feita com lâmpadas de LED, medida que complementa a economia de energia elétrica.

A área de convivência externa é um diferencial no projeto, proporcionando uma ligação entre o prédio principal e a quadra coberta.

PROGRAMAÇÃO SESC – DE 11/6 A 28/7

A programação especial do Sesc Rio Negro será ofertada entre os dias 11/6 e 28/7.

Para o público infanto-juvenil, haverá uma turma para crianças e adolescentes de seis a 13 anos e uma turma de 14 a 17 anos, que poderão participar das seguintes ações:

Oficinas de Educação e Cultura, como: Dança, Jogos corporais, Desafios lógicos, Improvisação teatral, Desenho 3D (no Espaço Conexão) e oficinas de cinema (na Sala Cinesesc).

Atividades de Esporte e Recreação, como: Iniciação Esportiva, Mini-atletismo, Pirâmide Acrobática e Jogos de estatefa.

Visitação guiada pela unidade, em uma caminhada lúdica, onde também haverá o incentivo à leitura por meio do programa Leia e troque e da arrecadação para a Campanha do Agasalho.

Todas as ações são gratuitas, com duração de uma hora e serão realizadas de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 8h30, 10h, 14h e 15h30.

Para o público adulto e idoso, serão oferecidas:

Oficinas de Educação, como: A arte de pesquisar na internet e Como entender formulários (no Espaço Conexão), Trabalho social com idosos, visando ativar a memória e a integração social, oficinas culturais de Desenho musical e Música com copos.

Atividades de Esporte e Recreação, como: Circuito Funcional, Ginástica laboral e fortalecimento corporal, Grupo de Caminhada e Corrida, Vôlei adaptado, Jogos corporais, palestras e orientações sobre qualidade de vida no Espaço Sesc Saúde.

Serão ofertadas ainda workshops e palestras para empresários do comércio e parceiros por meio do produto Comércio em Movimento.

Todas as ações são gratuitas, com duração de uma hora e serão realizadas de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 8h30, 10h, 14h e 15h30.

Aos sábados, haverá programação para toda a família, com atividades recreativas e educativas, até o dia 28/7, das 9h às 12h.

PROGRAMAÇÃO SENAC

Nos meses de junho e julho, a unidade ofertará workshops e oficinas nas áreas de atuação: gastronomia, beleza, saúde e informática.

Julho: Excel Básico | Salgados para confeitaria | Boas práticas na Manipulação de Alimentos | Automaquiagem | Básico de Manicure | Design de Sobrancelhas.

Agosto: Técnico de Enfermagem | Excel Básico | Técnico de Informática para Internet | Doces para confeitaria | Culinária Trivial | Hamburguer Gourmet | Corte de cabelo – técnicas e tendências | Básico de Maquiagem | Chefia e Liderança.

Setembro: Excel Básico | Confeiteiro | Sanduíche Gourmet | Manicure e pedicure | Unhas decoradas | Cabeleireiro | Aprendizagem | Assistente Administrativo.

INFRAESTRUTURA