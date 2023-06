Rio Negro presente na Expo Turismo Paraná

O Município de Rio Negro esteve representado na Expo Turismo Paraná – uma feira de negócios e networking para profissionais do mercado de turismo. O evento é organizado e promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR). Recebe as principais entidades do Turismo regional e nacional em formato de eventos paralelos, sediando encontros de secretários de turismo, divulgando tendências, acolhendo fóruns e premiações, além de promover uma importante agenda de capacitação profissional voltada para os agentes de viagens.

Os atrativos rio-negrenses estiveram expostos no estande da Adetur Rotas do Pinhão. Acompanharam o evento, a secretária de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide; a turismóloga, Larissa Grein Becker; Edilson Kohut e o assessor Kewin Stach.