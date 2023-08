Rio Negro presente na VI Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional

Na última quarta-feira foi realizada em Curitiba a VI Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional (VI CRESAN), onde participaram 29 municípios da Região Metropolitana.

Estiveram representando o município de Rio Negro os delegados eleitos na III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em 27 de julho de 2023: Geraldo Veiga, secretário municipal de agricultura e meio ambiente; Daniel Teixeira da Defesa Civil; Lúcia Terezinha Tischer Mayers, representante da Associação Rionegrense da Pessoa com Deficiência (ARPDE); Flávia de Oliveira Braz Reiser, presidente do Conselho da Alimentação Escolar (CAE); e a representante das pessoas celíacas, alérgicas e com restrições alimentares e a nutricionista, Jucilaine Olescovicz.

Na oportunidade foram apresentadas três propostas elaboradas na conferência municipal:

Convênio para cursos para melhorar o aproveitamento dos alimentos e também sobre dietas especiais (celíacos, alérgicos e diabéticos).

Aumentar o apoio governamental para o desenvolvimento de hortas comunitárias.

Hortas modulares em terrenos municipais com apoio de convênios e órgãos representativos (CRAS, Bolsa Família).

Durante o encontro todos os municípios que compõem a região metropolitana apresentaram suas propostas e em conjunto elaboraram novas propostas para serem levadas à conferência estadual que acontecerá em outubro na cidade de Foz do Iguaçu. Duas propostas sugeridas pelos representantes do município de Rio Negro foram aprovadas.

As propostas trazem como tema central políticas públicas voltadas às pessoas com restrições alimentares, sendo uma ação inovadora e de grande importância, tendo em vista que segundo estimativa da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (FENACELBRA), mais de dois milhões de brasileiros sofrem com sintomas da doença celíaca: 6% das crianças e 3,5% dos adultos brasileiros têm alergias alimentares; 13 milhões de pessoas são diabéticos.

Em Rio Negro há muitas famílias que enfrentam problemas com restrições alimentares. Com a participação nas conferências é possível buscar avanços em vários âmbitos como agricultura, saúde, assistência social e assim garantir a segurança alimentar da nossa população e melhor qualidade de vida.