Rio Negro presente no 1º Seminário Paranaense do Patrimônio Cultural

Durante esta quinta-feira, 17 de agosto, o Município de Rio Negro, representado pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, esteve participando do 1º Seminário Paranaense do Patrimônio Cultural, realizado na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba.

O evento foi destinado a estudantes, profissionais de arquitetura e engenharia, arqueólogos, geólogos, gestores culturais e demais interessados.

Estiveram reunidos autoridades em patrimônio, preservação e bens tombados, apresentando palestras e debates correlatos às temáticas atuais do Patrimônio.

A abertura foi feita pela secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira Ferreira. Participaram a secretária de Cultura e Turismo de Rio Negro, Jussara do Rocio Heide, os assessores Kewin Stach e Eduarda Baruffi, e a servidora Kelly Petters.