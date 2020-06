Rio Negro promove ações de conscientização sobre Covid-19

A ação foi em três pontos da cidade, na entrada da cidade, no acesso ao Passo do Valo e no Seminário

Neste sábado (20), aconteceu em Rio Negro mais uma campanha de conscientização ao combate e prevenção da Covid-19. Motoristas e passageiros foram orientados sobre os principais cuidados a serem tomados para evitar o contágio pelo vírus do novo coronavírus.

A ação foi em três pontos: na entrada da cidade, no acesso ao Passo do Valo e no Seminário. Mais de 800 veículos foram abordados, onde os motoristas e passageiros receberam panfletos com orientações e máscaras de proteção.

Os moradores de foram do município foram informados sobre a localização da Unidade Força Tarefa em caso de sintomas e também passaram por uma pré-triagem respondendo um questionário.

Participaram da ação a Defesa Civil, Autopista Planalto Sul, Corpo de Bombeiros, voluntários da Secretaria de Esportes e apoiadores.