Rio Negro realiza capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista

Durante a manhã desta terça-feira, profissionais da saúde, educação e assistência social de Rio Negro estão participando de uma capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o tema “Vigilância do Desenvolvimento”, a palestra ministrada pela psicóloga Francielli Maria Vieira está sendo realizada no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral (Prefeitura).

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino.

A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno de TEA e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível, pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral.

O tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser preconizado em qualquer caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico da criança, independentemente de confirmação diagnóstica.