Rio Negro realiza encontro de educação inclusiva

Na última semana aconteceu no Salão Walmor Haas Furtado o Encontro de Educação Inclusiva realizada em parceria com a Empresa Arauco.

Na abertura, foi ressaltada a magnitude do evento, destacando a importância de boas práticas educacionais, seguido das belas e reflexivas palavras dos demais oradores.

Durante todo o dia os professores da Rede Municipal de Educação tiveram a oportunidade de apreciar palestras com profissionais do “Projeto Inclua – Assessoria Educacional”, como a da mestre Amanda Gimenes Coutinho, que falou sobre os ‘fundamentos jurídicos da educação inclusiva’; também a psicóloga Sibele Camargo Schuch, que explanou sobre ‘psicologia organizacional: resgatando a comunicação, habilidades e competência para inclusão’; e a psicóloga Caroline Domanski, que abordou a palestra de ‘psicologia clínica: transtorno do espectro autista como demanda de inclusão no ensino regular’.

O evento foi finalizado com as belíssimas apresentações da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia e da Apae de Rio Negro, realizadas no Cine Teatro Antônio Cândido Amaral.

“É apenas com o coração que se pode ver direito, o essencial é invisível aos olhos!”