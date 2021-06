Rio Negro realiza mais uma grande ação de imunização conta a Covid-19

Nesta sexta-feira (11) acontece no Ginásio José Muller uma grande ação de imunização contra o Covid-19. A campanha carinhosamente chamada pela população de “RIO NEGRO, VACINA SIM!” tem como objetivo sensibilizar a população para a importância da imunização e da atenção ao cronograma de vacinação. A ação acontece das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação desta sexta-feira se destina a seis grupos prioritários, sendo eles:

– População em geral sem comorbidades com 59 anos completos;

– Trabalhadores da saúde de 18 a 59 anos;

– Trabalhadores da educação com 42 anos completos;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Deficientes físicos de 18 a 59 anos;

– Portadores de síndrome de down de 18 a 59 anos;

– Portadores de comorbidades de 18 a 59 anos;

Para ser vacinado, o cidadão deve levar os receituários e declarações comprobatórias das comorbidades antecipadamente nas Unidades de Saúde de Referência mais próxima da sua residência, no caso de pacientes do grupo comorbidade por obesidade com avaliação no local pela equipe técnica, é muito importante que no dia da vacinação a apresentação de documentos pessoais e cartão SUS.

Em Rio Negro já são mais de 10.906 mil de doses aplicadas, na população, com previsão do ministério da saúde para que toda a população com indicação de uso das vacinas Covid-19 seja imunizada até o final do ano.

Uma ação paralela também está sendo desenvolvida em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, é a “Vacinação Solidária”, onde todos que puderem contribuir doando no local de vacinação uma caixa de leite longa vida integral, destinado aos pacientes atendidos pela Rede.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretária de Saúde Simone Gondro destaca a importância do comparecimento da população dos grupos prioritários para que se possa dar seguimento a imunização de novos grupos e avançar na imunização da população.

O prefeito James Valério destaca o êxito dessa Campanha, uma ação inédita no município que se torna real com o empenho dos trabalhadores da saúde, setor público e privado e a adesão de toda a sociedade, segundo ele “O SUS segue como referência em vacinação, assegurando o acesso universal às vacinas cientificamente recomendadas para a população”, Rio Negro, vacina SIM.

Serviço:

Local: Ginásio de Esportes Prefeito José Muller, Praça Santo Ângelo, s/n – Vila Militar.

Atendimento: das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Mais informações pelo telefone: (47) 3643 7763

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra