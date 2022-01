Rio Negro realiza o projeto Férias na Biblioteca

Compartilhar no Facebook

Rio Negro est√° realizando mais uma edi√ß√£o do projeto F√©rias na Biblioteca. Todas as atividades s√£o gratuitas e desenvolvidas na Biblioteca P√ļblica Professor Venceslau Muniz no per√≠odo vespertino.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

As inscri√ß√Ķes para as atividades podem ser realizadas pelos contatos: (47) 3645-1311 ou (47) 98848-9553.

O objetivo do projeto √© agu√ßar nas crian√ßas o h√°bito da leitura e a imagina√ß√£o, al√©m de fomentar a criatividade e exercitar o lado l√ļdico dos participantes.

Confira a programação:

17/01 РAbertura e contação de histórias

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

19/01 – Jogos l√ļdicos – 14h

21/01 – Campeonato de xadrez – 14h

25/01 – Torna na cara – 14h

27/01 – Show de talentos – 14h