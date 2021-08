Rio Negro realiza operação Petróleo Real nos postos de combustíveis do município

Com resultados positivos, não foram encontradas irregularidades nos estabelecimentos

No mês de julho, servidores do PROCON de Rio Negro fizeram uma ação de fiscalização e orientação nos postos de combustíveis do município, esta ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem o objetivo de fiscalizar e combater irregularidades em postos. Nesta etapa foram averiguadas a divulgação dos preços, verificando o cumprimento do decreto nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o direito de os consumidores receberem informações corretas, claras, precisas, ostensivas e legíveis sobre os preços dos combustíveis em todo o território nacional

Não foram encontradas irregularidades nos estabelecimentos, todos foram esclarecidos do objetivo da operação e orientados das medidas necessárias para o bom atendimento e informações que devem estar disponibilizadas para o consumidor cumprindo a legislação vigente.

A operação teve uma atuação integrada com órgãos e agências federais, estaduais e municipais para fazer as fiscalizações administrativas, técnicas e criminais. Além da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), que articularam o trabalho, participaram os Procons estaduais e municipais, a ANP, o Inmetro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guardas Civis Municipais e Secretarias Estaduais de Segurança Pública. Mais de 2.800 servidores participaram da operação.

