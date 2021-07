Rio Negro realizou o XXV Seminário da Educação

Compartilhar no Facebook

Iniciado na última quinta-feira (22) e estendido até a tarde de sexta-feira (23), o XXV Seminário da Educação de Rio Negro contou com diversas palestras na área educacional em seus mais diversos sentidos, buscando sempre a melhor formação do educador e consequentemente do aluno.

O Seminário da Educação abordou temas como saúde mental do professor, inteligência emocional, musicalização no ensino, neurociência para professores, entre outros.

O evento é tradicional na cidade. Devido à pandemia do Covid-19 o evento foi realizado completamente de forma online apenas para professores da rede, onde cada escola disponibilizou a seus funcionários a transmissão das palestras juntamente com todos os cuidados sanitários, de modo que não houvesse aglomerações.