Rio Negro recebe a visita de padre franciscano

Neste Dia do Padre, comemorado em 04 de agosto, Rio Negro recebeu a visita do franciscano Pe. Frei Daniel Dellandrea, OFM. Ele visitou a estrutura do antigo seminário franciscano que atualmente abriga a Prefeitura de Rio Negro e o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Frei Daniel foi recepcionado por Everton Lisboa da comunicação da Prefeitura, pela secretária municipal de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide, pela turismóloga Larissa Grein Becker e pelo diretor de turismo, Kaio Ricardo Dutra. Todos agradeceram pela ilustre visita e realizaram o convite para que o Frei visite novamente o município juntamente com outros irmãos franciscanos.

Natural de Ascurra-SC, Frei Daniel nasceu no dia 25 de janeiro de 1981. Vestiu o hábito de São Francisco no Noviciado de Rodeio no dia 10 de janeiro de 2000. Fez a profissão solene no dia 02 de agosto de 2005. Foi ordenado diácono no dia 21 de abril de 2007 e presbítero no dia 18 de outubro de 2008. Atualmente Frei Daniel Dellandrea é guardião na Fraternidade Franciscana São Boaventura em Campo Largo-PR.