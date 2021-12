Rio Negro recebe caminhão-pipa através do programa Paraná Mais Cidades do Governo do Estado

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro recebeu na última segunda-feira (18) um caminhão-pipa através do programa Paraná Mais Cidades do Governo do Estado.

O investimento realizado foi de R$ 260.000,00, sendo que o repasse que foi feito por meio de convênios firmados entre os municípios e o Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) será de suma importância para os períodos de estiagem no município, levando abastecimento às comunidades que carecerem de água.

A indicação para que Rio Negro recebesse o caminhão-pipa foi feita pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná Deputado Ademar Traiano.