Rio Negro recebe mais carregamentos de telhas para a população

Compartilhar no Facebook

A Defesa Civil do estado do Paraná está fazendo no dia de hoje(20) a entrega de mais 5000 telhas de fibrocimento para Rio Negro, isso tudo além das mais de 1000 telhas já adquiridas pelo município.

Os materiais, que estão sendo distribuídos gratuitamente e entregues nas casas das famílias rionegrenses desde sexta-feira, auxiliam as vítimas do temporal de granizo a reconstruíram seus lares e assim, aos poucos voltarem à normalidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No caso de necessidade dique Defesa Civil (47) 99171-1778 (WhatsApp)