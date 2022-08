Rio Negro recebe o Espetáculo ‘Procura-se uma estrela’

Doação de medula óssea é tema de peça que usa a linguagem dos palhaços, bonecos e música ao vivo

No próximo dia 21 de agosto, domingo, às 16h30, o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral recebe o espetáculo “Procura-se uma Estrela”, da produtora Multiartes. A peça teatral foi criada no intuito de esclarecer e mobilizar as pessoas a serem doadores de medula óssea. A apresentação acontece através do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE. A entrada é gratuita, com contribuição opcional de um litro de leite para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Na história, dois artistas que visitam pacientes em hospitais transformam o palco na busca por doadores de medula óssea. O tema sério ganha leveza com as peripécias da dupla, que usa bonecos, música ao vivo e jogos lúdicos para comover e convencer.

Criado em 2005 à convite do LIGH – Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no intuito de estimular o cadastro de doadores de medula óssea, o espetáculo já fez mais de 300 apresentações Brasil afora. Ao inovar na forma de mobilizar, a peça vem contribuindo para o aumento dos cadastros. Antes, a forma mais comum de buscar doadores era com panfletos informativos. “O espetáculo foi criado com uma estrutura adaptável, também para salões paroquiais e salas de aula, e ganhou vida própria. A arte virou ferramenta de saúde e cidadania”, diz o diretor, Adriano Esturilho, que também entra em cena para fazer a música ao vivo.

A equipe do espetáculo promove um feliz encontro entre o teatro de pesquisa da Processo Multiartes e a linguagem do teatro popular da Cia Filhos da Lua e a Cia dos Palhaços. No elenco estão Renato Perré, mestre bonequeiro, fundador da Filhos da Lua, renomada por criar com maestria dentro da linguagem do Teatro de Bonecos. Rafael Alípio, que foi idealizador e cofundador da Cia dos Palhaços, é curador e anfitrião do MishMash, a atriz e cantora Carolina Maia, produtora, cofundadora da Processo e integrante também da Tato Criação Cênica, que interpreta a Moça Emburrada há mais de 15 anos.

Serviço:

Espetáculo Procura-se Uma Estrela

Data: 21 de agosto, às 16h30

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

Entrada franca

Mais informações: (47) 3643-7664 Secretaria de Cultura e Turismo.

Ficha Técnica:

Texto, direção e músico: Adriano Esturilho

Elenco: Carolina Maia, Renato Perré e Rafael Barreiros

Direção de produção: Carolina Maia e Bella Souza

Produção executiva e iluminação: Judy Fiorese

Assistência de produção e técnico de som: Candiê Marques

Técnico de luz: Victor Sabbag, Derico Santos e Luis Santos

Assessoria de imprensa: De Inverno Comunicação (www.deinvernocomunica.com.br)

Designer e social media: Guilherme Honorato

Produção: Processo Multiartes e Vão Livre Produções Artísticas

Incentivo: Copel

Para mais fotos: https://www.flickr.com/photos/procuraseumaestrela/