Rio Negro recebe veículo para reforçar o atendimento de proteção às mulheres

Na última segunda-feira (22), o prefeito James Karson Valério esteve em Curitiba para participar de uma cerimônia realizada no Palácio das Araucárias, onde a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná (SEDEF) realizou a entrega de um novo veículo para sete municípios, entre eles Rio Negro.

O veículo Renault Duster Iconic foi viabilizado através de emenda parlamentar. Ele será utilizado em Rio Negro para reforçar o atendimento de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade que buscam apoio por meio da rede socioassistencial.

“O veículo vai atender uma política pública de assistência social para as mulheres em vulnerabilidade. Estamos com muito respaldo da classe política em geral e também com o Governo Estadual, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, unidos pelas mulheres e contra a violência”, afirmou o prefeito James.

Além de Rio Negro, também receberam o veículo: Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Londrina e São José dos Pinhais.